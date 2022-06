Andreea Ibacka și Cabral nu au fost prezenți la botezul lui Adrian, fiul cel mic al Adelei Popescu și al lui Radu Vâlcan. Prezentă în emisiunea „Vorbește lumea”, actrița i-a reproșat prietenei sale că nu a invitat-o la eveniment. Discuția lor a fost sub formă de glumă și a avut loc de față cu cei doi colegi ai Adelei Popescu, Bogdan Ciudoiu și Shurubel.

Shurubel: Ce s-a întâmplat între voi? De ce sunteți certate?

Andreea Ibacka, către Bogdan Ciudoiu și Shurubel: Pe voi v-a invitat Adela la botez? Eu nu am reușit să ajung pe „lista scurtă”. De cât timp suntem prietene noi?

Adela Popescu: De dinainte să te cunoști cu Cabral și eu…

Andreea Ibacka: Eram amândouă foarte mici, 15 ani și filmam la Buftea și cu toate astea eu nu am fost invitată la botez.

Adela Popescu: Haide, totuși, să dăm cărțile pe față. Noi ne-am împărțit, eu cu soțul, și am zis să organizăm repede botezul ăsta, că rămâne copilul nebotezat. Am anulat un botez la care erai invitată!

Andreea Ibacka: De-aia zis că aproape am fost invitată, că prima oară m-ai chemat. La reprogramare n-am mai intrat.

Adela Popescu: Apoi soțul meu l-a sunat pe Cabral să-l invite la botez.

Andreea Ibacka: Care Cabral, ce să vezi, are atâtea pasiuni și e plecat de acasă, a mers la un raliu.

Adela Popescu: A uitat să-ți comunice. Asta a fost, de fapt problema.

Andreea Ibacka: De fapt, dai problema în curtea noastră!

Adela Popescu: Ați fost invitați la botez!

Andreea Ibacka: Da, Radu l-a chemat pe Cabral, al meu are și el o vârstă, nu era în București și a uitat să-și zică, dar eu aș fi venit singură, cu unul dintre copii. A doua zi m-a sunat, drăguța de ea, și mi-a zis „Tu știi că noi te-am chemat la botez”.

Adela Popescu: Morala este alta: lucrurile importante trebuie discutate între femei.

Cabral a fost plecat la un raliu atunci când Adela Popescu și Radu Vâlcan l-au botezat pe Andrei. Cei doi nu și-au dat seama să îi spună și Andreei Ibacka că este așteptată la eveniment, chiar dacă soțul ei nu se afla în București. Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” și-a dat seama că a fost vorba despre o problemă de comunicare.

