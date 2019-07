„I-am abandonat pe toti pe mal si am venit aici doar eu, pescarusii si hamsiile. ???? Ma rog, si fotograful”, a scris Andreea Ibacka, pe Instagram.

„Am slăbit din decembrie. Eu am mai postat filmulețe, fotografii cu mine nu au fost editate. Am avut noroc. Nu am acumulat foarte mult în timpul sarcinii. Am luat 9 kilograme toată sarcina. Am scăpat foarte repede de ele, dar nu am făcut eforturi în sensul acesta. Cam luna și kilogramul, așa a fost la mine. Am avut o genetică bună”,a spus Andreea Ibacka, pentru viva.ro recent.

