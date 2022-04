„Andreea Mantea a fost atât de dezamăgită, încât nu o mai dezamăgește absolut nimic și nimeni. Singurul om care ar putea să o mai dezamăgească pe Andreea ar fi David, în schimb, nimeni nu ar mai putea. Doar de la el am așteptări. Nici de la mine nu am. Și eu aș putea să dezamăgesc și știu asta și nu am așteptări din partea nimănui. Dar de la David, aș putea avea dezamăgire, în rest de la nimeni. Nu mai am niciun strop. Sunt foarte jos așteptările mele.

Ce mă supără cel mai tare la un om este energia. Asta ți-o creezi. Nu îmi plac oamenii posomorâți, care nu râd. În relație cu mine…nu știu! Nu suport minciună că prea rar se întâmplă să mă mintă cineva că simt imediat. Nu îmi plac oamenii care caută probleme unde nu sunt. Unde sunt probleme, există și rezolvarea ei. Trebuie doar să îți dorești. Îmi plac oamenii care văd partea bună a paharului. Nu îmi plac oamenii care se vaită. Îmi dau o stare proastă!”, a declarat vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Referitor la viața ei privată, Andreea Mantea a avut o relație cu Cristi Mitrea, tatăl băiatului ei, dar s-au separat când era însărcinată. Ulterior, prezentatoarea s-ar fi iubit cu Valeriu Floricel, însă niciodată nu a făcut declarații pe acest subiect.

Andreea Mantea vrea la facultate

Prezentatoarea de la Kanal D își dorește ca acum, la maturitate, să urmeze Facultatea de Psihologie. „Am un vis. Vreau să dau la Facultatea de Psihologie, la toamnă. Sunt visuri neîndeplinite. Îmi doresc, chiar vreau să fac asta. Se schimbă gândurile din copilărie. Una e în copilărie, când visezi să te faci medic veterinar, și alta este la maturitate”, a povestit Andreea Mantea pentru ego.ro.

Recomandări Încă doi părinți de la „Colectiv” au murit înainte de a afla verdictul în dosar

Aceasta nu ar fi prima facultate pe care Andreea Mantea ar urma-o, acum câțiva ani ea a absolvit Relații Financiar Bancare Interne și Internaționale. Nu acesta a fost însă visul ei, ea a vrut să se înscrie la UNATC, însă tatăl ei nu i-a permis. Acum, vedeta vrea ca visul ei să devină realitate, să urmeze Facultatea de Psihologie. „Nu fac facultatea asta pentru mine. Eu mă înțeleg foarte bine și mai ales pe ceilalți. Sunt atât de bună pe ceea ce fac. Iertați-mă că mă laud singură. Dar sunt bună în relația mea cu cei care mi-au cerut ajutorul de fiecare dată. În momentul în care întorci niște oameni de pe un drum care se termină urât, cumva cred că eu merit și o diplomă în sensul ăsta. Vreau să fie oficial.”, a mai adăugat prezentatoarea emisiunii „Casa iubirii”.

GSP.RO Presupusa amantă a lui Vladimir Putin, manevră incredibilă. Ce a făcut fosta gimnastă Alina Kabaeva

Playtech.ro Informații ȘOC! Ce a scris bărbatul care a atacat ambasada Rusiei în biletul de adio! E HALUCINANT!

Observatornews.ro ”Filmați acești tâlhari. Uite, ăsta e încă în viață. Gâfâie!”. O filmare ar arăta soldați ucraineni în timp ce ucid ruși luați prizonieri

HOROSCOP Horoscop 7 aprilie 2022. Scorpionii au ocazia, deosebit de rară, de a fructifica preaplinul inimii prin gesturi frumoase

Știrileprotv.ro Rușii s-au retras total din Kiev și Cernigău

Orangesport.ro Ce spun cu mândrie soldaţii ruşi când îşi sună soţiile după iadul pe care-l provoacă în Ucraina. Dezvăluirea făcută de o tânără

PUBLICITATE ASUS Zenbook 14X OLED (UX5401): versatil, ajunge oriunde