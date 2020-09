Andreea Mantea, despre cel de-al doilea copil. “Să am o familie numeroasă a fost singurul meu vis”

“Nicăieri nu este ca acasă, este acea vorbă. Şi este foarte adevărată! Oriunde te-ai aflat, acasă este locul unde îţi găseşti liniştea deplină. Mi-a fost dor de familia mea, de tot, de locuri, de pisici, de căţeii mei, de bucătăria românească.

De cum am ajuns în ţară, nu am mai avut răbdare şi am comandat mâncare de la mai toate restaurantele, m-am răsfăţat cu câte puţin din toate preparatele cărora le-am dus dorul gustului”, a declarat Andreea pentru Click.

“Ce pot să vă spun acum este că, aşa cum v-am obişnuit, mă implic numai în proiecte minunate, care să vă ţină în faţa televizoarelor. Aşadar, nu o să vă dezamăgesc nici de această dată”, a mai adăugat Andreea.

Andreea Mantea are un băiețel în vârstă de 5 ani și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de alt bărbat. Chiar dacă până acum nu i s-a îndeplinit visul de a avea o familie numeroasă, vedeta este încrezătoare.

“La un moment dat, să am o familie numeroasă a fost singurul meu vis! Însă, odată cu trecerea anilor, a intervenit mâna sorţii, fiecare om are viaţa scrisă diferit.

Am ajuns la concluzia că este pur şi simplu cum vrea Dumnezeu”, a mai adăugat vedeta pentru sursa citată.

