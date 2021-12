Vedeta nu mai este deloc în relații bune cu tatăl copilului ei. În urmă cu câteva luni, Andreea Mantea dezvăluia că fostul ei iubit, Cristi Mitrea, ar fi bătut-o când era însărcinată cu fiul lor, David. Prezentatoarea TV nu a depus niciodată plângere la Poliție, deși situația era una foarte gravă. Invitată în emisiunea lui Denise Rifai, Andreea Mantea a spus motivele pentru care nu a făcut niciodată acest pas. De asemenea, ea a menționată că luptătorul mai avea și alte probleme cu legea și risca să fie arestat.

„Poate că vârsta, poate că eram speriată, poate că îmi era teamă de ceea ce va urma, poate că îmi era și milă, pentru că știu că avea nu știu ce alte probleme, nu știu exact, dar știu că dacă mai greșea sau i se mai făcea o altă plângere urma să fie arestat. Cred că asta m-a ținut și cred că respectul față de familia lui. Minutele în șir la telefon cu mama lui m-au făcut să dau înapoi și să-l înțeleg pe el. Din păcate, o femeie atunci când este lovită nu știu de ce, culmea că am făcut-o și eu, nu reacționează deloc cum ar trebui. Din contră, îi caută scuze celui care face asta, pentru că sunt și sentimente”, a mărturisit Andreea Mantea în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, relatează Wowbiz.

Andreea Mantea: „Ce am eu, el nu o să aibă niciodată”

După ce a dat mai multe detalii dureroase despre perioada respectivă, prezentatoarea emisiunii „O nouă șansă” a declarat că ce are ea, Cristi Mitrea nu va avea niciodată, cel mai probabil făcând referire la relația specială cu fiul ei. Andreea Mantea își crește singură fiul, iar după ce a născut i-a interzis fostului iubit să vină să-l vadă.

„Nu știu ce a fost atunci în mintea mea, dar respectul și faptul că mama lui îmi explica niște lucruri înțelegeam de ce trece prin acele stări și de ce face acele lucruri, m-au făcut să nu fac asta. Câteodată sunt o fire răzbunătoare și am avut momente când poate am regretat că nu m-am răzbunat, în momentul când el a făcut niște greșeli publice foarte mari pe care eu nu le-aș fi făcut niciodată și nici nu o să le fac, de dragul copilului meu. El nu a văzut așa lucrurile și nici nu o să le vadă și nici nu o să le înțeleagă. Momentele acestea au fost atât de scurte și atât de intense ca o flacără. Nu regret. Ce am eu, el nu o să aibă niciodată. Poate că nu e așa, poate că e așa, dar tind să cred că așa este”, a mai spus Andreea Mantea în emisiune.

