Într-un interviu online pentru emisiunea Biancăi Comănici, Andreea Mantea a dezvăluit pentru ce e David recunoscător. Ea spune că nu vrea ca fiul ei să se schimbe, să fie influențat în vreun fel negativ. „David mulțumea că are o mamă bună, că are un pat. Măi, deci mulțumea pentru lucruri atât de simple încât am rămas blocată. Nu m-am așteptat la asta. Mă așteptam să fie și o doză de superficialitate.

Dacă el a intrat în sânul școlii, mă așteptam să îl schimbe copiii din jurul lui, anturajul… Mi-era teamă să nu vină cu ceva superficial. Printre dorințe era să vorbească o fetiță cu el, să îi mai facă mama nu știu ce plăcintă, să îl lase mama să se uite la un serial…”, a povestit ea, conform fanatik.ro.

Și a continuat: „Să mai meargă la țară să vadă cocoșul. Și… să-i aducă Moș Crăciun pijamale pufoase. Nu avea nimic, nu știu, avioane, jocuri și alte nebunii. O să-i scrie scrisoarea pe 24 (n.r.: decembrie) și o să o pună sub brad. O să insist să o pună puțin mai devreme. Sunt atât de normale lucrurile pe care le cere și se bucură din tot sufletul, ceva extraordinar”, a mai declarat Andreea Mantea.

Ce fel de relație are Andreea Mantea cu fiul ei, David

Andreea Mantea și fiul ei David, în vârstă de 7 ani, au o relație specială, iar prezentatoarea TV a povestit cum a reușit să îl facă pe fiul ei să aibă încredere în ea. Recent, în luna octombrie, cei doi au ajuns în parcul Harry Potter de la Londra de ziua lui David.

„Eu mă comport cu el ca și cu un omuleț mare! Încep să vorbesc cu el exact așa cum vorbesc cu tine și l-am lăsat pe el să ia decizia. El îmi spune mereu tot ceea ce simte, are o încredere fantastică în mine, îmi spune tot ceea ce face, îmi spune când greșește. Îi este foarte greu să îmi spună când greșește, pentru că îi este rușine de ceea ce a făcut. Felul în care își găsește cuvintele mie mi se pare foarte haios, dar mereu când are ceva să îmi spună îmi spune. Se apropia ziua lui și îi pregăteam petrecerea de ziua lui, pentru că asta și-a dorit. Se simțea foarte prost că eu mă chinui să îi pregătesc petrecerea și el nu își mai dorea.

Până la urmă și-a făcut curaj, mi-a spus că îi este foarte greu să îmi spună, că nu știe cum să îmi spună, că parcă i se opresc cuvintele. Îmi spunea că simte o durere în piept și că dacă o să îmi spună o să mă doară și pe mine. Și mi-a zis: eu nu vreau petrecere de ziua mea. Mi-a zis că nu vine o fetiță și că nu vrea petrecerea pentru că ea nu vine.

Mi-a zis că vrea să meargă la Disneyland. M-am pus să caut totul pentru Disneyland și mă sună un prieten și vorbeam cu el pe speaker și îmi zice: Aa ciudat că și-a ales Disneyland, că eu am crezut că lui îi place mai mult Harry Potter. Atunci s-a răzgândit că vrea să meargă la Harry Potter”, a dezvăluit Andreea Mantea, într-un interviu acordat la WOWnews.

