Andreea Mantea, primele declarații din casa unde se filmează noua ei emisiune: „Locul în care se desfășoară e nemaivăzut, nemaiîntâlnit în România”

Producţia „Casa iubirii”, realizată de Kanal D, va fi filmată în Bucureşti, într-un spaţiu care a fost ridicat de la zero, transformat într-o adevărată casă, menit să răspundă nevoilor reale ale concurenților. Construcţia este unică în România și a fost realizată special pentru această emisiune, asigurând facilităţile pentru filmarea la cele mai înalte standarde tehnologice ale unei producţii complexe.

Pentru Știrile Kanal D, Andreea Mantea a acordat un interviu în care e filmată chiar în casa emisiunii. „E un proiect pe care mi l-am dorit foarte, foarte tare aici, pe meleaguri românești. La un moment dat, din probleme personale, din dorințe personale, din toate cele, pentru că telespectatorii știu cât de tare m-am implicat în proiectul trecut și n-aș fi crezut că o să fie vreodată posibilă această dorință extraordinar de mare a mea. Și acum, nu doar că s-a îndeplinit, doar că este la un alt nivel.”, a spus vedeta.

„În momentul în care am ajuns aici nu știam să merg. Mai stăteam puțin și mă uitam, mă uitam pe sus, mă împiedicam. La un moment dat am scos telefonul și am început să îmi fac selfie-uri. Am mers pe aici, nu pot să spun că e casă, sunt două case, trei case, habar nu am, este ceva nemaiîntâlnit. Este un proiect care are un loc în care se desfășoară nemaivăzut, nemaiîntâlnit în România până în acest moment.

Eu trăiesc pe un alt ritm de câteva săptămâni bune. Văd ce se întâmplă, văd câtă muncă a fost depusă, am văzut și ce oameni, ce suflete s-au înscris pentru acest proiect. Tocmai am văzut doi tineri cu dragoste la prima vedere. Iubirea este cel mai frumos sentiment de pe pământ.”, a mai adăugat prezentatoarea emisiunii „Casa iubirii”.

Recomandări O viață nouă, forțată de război. Povestea primelor ucrainence angajate în România: „Înseamnă ceva să pleci știind că vei avea un salariu”

Concurenții de la „Casa iubirii”

Pe unii dintre concurenții emisiunii Andreea Mantea i-a cunoscut deja şi a fost impresionată de simplitatea şi intenţia lor curată de a răspunde provocării unei călătorii care ar putea să le schimbe viaţa. „Când sufletul pereche e atât de greu de găsit în zilele noastre, într-o mare de posibilităţi, dar şi de capcane, aceşti tineri vin în emisiune cu gândul curat de a cunoaşte pe cineva asemeni lor, de a stabili o conexiune reală, o legătură, de ce nu, pe viaţă. Am vorbit cu câțiva dintre viitorii concurenţi de la «Casa iubirii» şi am remarcat dorinţa lor de a experimenta ceva nou, de a lega prietenii, de a-şi găsi dragostea.

Şi cred că atunci când îţi doreşti sincer, din toată inima, ca și ceva frumos să se întâmple în viaţa ta, universul colaborează cu tine, îţi deschide porţi nebănuite. Îi aştept cu drag pe aceşti tineri să mi se alăture, sper ca ei să vadă în mine un om apropiat, care îi va ghida pe acest drum sinuos, dar atât de frumos!”, a spus Andreea Mantea, prezentatoarea show-ului matrimonial „Casa iubirii”.

Citeşte şi:

REPORTAJ. Lanțul binelui în vremuri grele: două parohii dobrogene au adunat donaţii din toată ţara pentru satele sărace de lângă Ismail şi Odesa

„De ce?”-uri ca nuca în perete. Cei care întreabă „De ce îi ajutăm pe ucraineni” sunt, mai degrabă, cei care n-au donat în viața lor

Strănepoata lui Nikita Hruşciov, către Putin: „Nu poţi face o naţiune să te iubească bombardând-o”. Ce complex îl afectează pe Putin

„Am stat 10 zile în subsol, fără apă și curent”. Mărturiile oamenilor care au reușit să fugă din Mariupolul asediat

GSP.RO Decizia luată de fosta soție a lui Roman Abramovich face înconjurul lumii. Știrea apărută în presa internațională. ”Simte că zilele ei aici sunt numărate”

Playtech.ro Răsturnare de situație cu pandemia covid-19. OMS a făcut un anunț neașteptat

Observatornews.ro Un instructor de fitness şi-a prins soţia în timp ce îl înşela cu un om al străzii. Scuza invocată de tânăra braziliancă

HOROSCOP Horoscop 20 martie 2022. Leii primesc un impuls puternic pentru a privi mai mult spre viitor, cu mult curaj și determinare

Știrileprotv.ro Speranţe pentru încetarea focului. Vești bune privind negocierile Rusia-Ucraina

Telekomsport O antrenoare ucraineană de fitness, răvăşită de interacţiunea cu un român într-o benzinărie: ”Am început să plâng. Nu înţelegeam, cum aşa?”