Andreea Marin a publicat pe Facebook și Instagram un videoclip în care practică pilates, îmbrăcată într-un top scurt de culoare portocalie și colanți negri mulați, lăsând la vedere un abdomen plat și ferm. În capturile foto din filmare, vedeta se află într-o sală de antrenament amenajată acasă, concentrată pe un exercițiu.

Câte ore face sport Andreea Marin

Lumina caldă din încăpere și decorul minimalist, cu aparate de pilates în fundal, pun în evidență postura elegantă și forma fizică impecabilă a vedetei. Alături de video, „Zâna Surprizelor” a postat un mesaj motivațional în care dezvăluie cum reușește să își mențină vitalitatea și sănătatea: „După 50 de ani, corpul nostru are nevoie de mișcare mai mult decât înainte, dacă vrem ca timpul să treacă frumos și cu sănătate pentru noi.

Tratează-l cu respect și grijă și te va răsplăti cu o stare bună, flexibilitate, bucurie de a trăi, chef de viață. Veți spune: când să mai am timp de asta? Vă voi răspunde: muncesc adesea 16 ore pe zi, dar două ore pe săptămână nu trișez și sunt pentru mișcare. Câte ore are săptămâna?

Două doar sunt pentru binele corpului meu. Îmi impun! Uneori mi-e greu, alteori mi-e lene, dar mă simt excelent după antrenament. Și nu am regrete. Am nevoie de sănătate și forță pentru a împlini celelalte responsabilități și pentru a mă simți bine în propria piele.

Înainte, când nu făceam pilates și aveam 20 kg în plus, munceam la fel de mult, dar nu mă bucuram de ceea ce împlineam, eram mereu obosită și trăgeam de mine, pur și simplu, pentru a rezista efortului de zi cu zi. Sănătatea minții și a trupului înseamnă calitate a vieții și alegem cum o sprijinim”.

Prin acest exemplu, Andreea Marin transmite un mesaj puternic despre importanța disciplinei, a grijii față de propriul corp și a alegerii conștiente de a dedica timp pentru sănătate, indiferent cât de aglomerat este programul.

Ce a pățit recent Andreea Marin

Zilele trecute, Andreea Marin a avut un mesaj de pe patul de spital. Ea a trecut recent printr-o intervenție medicală la un spital privat din Capitală și a decis să împărtășească cu publicul detalii despre starea ei de sănătate și lupta interioară cu stresul și anxietatea. Vedeta a postat pe rețelele sociale o fotografie realizată imediat după trezirea din anestezie, însoțită de un mesaj profund și sincer despre experiența sa medicală și emoțională.

„Nu e cea mai reușită poză, dar nici nu trebuie să fie și nu era menită să ajungă aici: am făcut-o în primele minute după trezirea din anestezia necesară pentru o intervenție medicală, eram pe un pat de spital și zâmbeam aparatului doar ca să o încurajez pe fiica mea ce aștepta vești de la mine cu emoție, avea nevoie să mă știe bine, știind că nu poate fi lângă mine ieri, ea e deja plecată peste ocean spre noua etapă din viața ei”, a scris Andreea, explicând că a dorit să-și liniștească fata, care se afla în SUA.

Din fericire, în urma investigațiilor, medicii au exclus suspiciunile îngrijorătoare care ar fi putut explica simptomele acute resimțite de vedetă în ultima perioadă. „Fizic, organele interne sunt bine”, a transmis ea cu recunoștință, mulțumind echipei medicale pentru profesionalism.

