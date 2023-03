Stiri Mondene Andreea Marin, certată de Violeta: „Ea nu mă iartă”. Ce spune despre plecarea la facultate a fiicei sale De Cristina Pîrvu, . Ultimul update Duminică, 05 martie 2023, 14:49

Andreea Marin are o relație foarte bună cu Violeta, fiica ei și a lui Ștefan Bănică jr. Adolescenta are 15 ani acum, e la un liceu privat din București și are mari planuri. Invitată la „Teo Show”, vedeta a făcut dezvăluiri despre fata ei.