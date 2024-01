Într-un interviu pentru fanatik.ro, Andreea Marin a vorbit cu multă sinceritate despre relația pe care o are cu fiica ei, Violeta, din căsnicia cu Ștefan Bănică jr. Fosta prezentatoare de la „Surprize, surprize” mărturisește că este pregătită pentru momentul în care fiica ei îi va spune că are un prieten.

„Are 16 ani și e normal la această vârstă să îi placă cineva, sunt deschisă. Cu precauții, însă, așa cum gândește probabil orice părinte conștient și responsabil în aceste vremuri tulburi. Îmi place să o văd fericită și în siguranță”, a spus vedeta.

Relația Andreei Marin cu Violeta este una foarte deschisă, astfel că cele două își împărtășesc orice. Fosta prezentatoare TV are grijă să-i ofere adolescentei cele mai bune sfaturi și să o ajute să evolueze în cel mai frumos mod. Violeta este deja implicată într-o mulțime de proiecte interesante, iar mama ei este cât se poate de mândră.

„Violeta e un bun comunicator, o fire organizată, ca și mine, are o minte ageră”

Andreea Marin are numai cuvinte de laudă la adresa fiicei sale și este fericită de drumul pe care aceasta singură și l-a ales. „E un bun comunicator, o fire organizată, ca și mine, are o minte ageră! Dumnezeu să o țină sănătoasă și în rest am încercat să-i deschid aripile către viitor. Dar ea știe că și de efortul și imaginația ei depinde cum se va așterne acesta. Doamne ajută!”.

Violeta obișnuiește să îi facă diverse cadouri mamei sale, iar Andreea Marin este încântată de fiecare dată când le primește. „Am purtat la gât bijuteria cu cruciulița dăruită de ea cu drag de sărbători, m-a bucurat alegerea ei, mă cunoaște bine. Nu ne facem daruri exagerate, scumpe, noi punem preț pe cele de suflet, așa simțim noi”.

„I-am arătat concret ce înseamnă adicțiile și cum pot schimba vieți”

Fosta soție a lui Ștefan Bănică jr a declarat că întotdeauna a încercat să-i ofere fiicei sale exemple și să învețe singură să stea departe de anturaje greșite sau adicții.

„Tocmai arătându-i concret ce înseamnă adicțiile și cum pot schimba vieți. Și cât de greu e să restabilești echilibrul pierdut. Ea face voluntariat deja de mai bine de un an la Teen Challenge – House of Joy, unde tinerii sunt ajutați să revină la normalitate după experiența nefastă a adicțiilor”.

„Sincer, nu e ușor să fii părinte în ziua de azi”

Întrebată cum pot fi ajutați acei copii care se pierd pe drumul maturității și se trezesc când, pentru unii, este prea târziu, Andreea Marin a precizat că în ziua de astăzi nu mai este deloc ușor să fii părinte.

„Sincer, nu e ușor să fii părinte în ziua de azi. Cred în a preveni cu înțelepciune și neobosită comunicare, cred în forța încrederii stabilite în familie anterior vârstei care aduce aceste probleme. Și în specialiștii care pot ajuta, precum și în puterea exemplelor care îți arată pericole neconștientizate încă”, a declarat vedeta pentru sursa mai sus-menționată.

