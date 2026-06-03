Printre vedetele care le-au arătat fanilor ce au făcut în ultimele zile se află și Andreea Marin, care a fost în comuna Telega, din județul Prahova. Acolo, fosta prezentatoare TV și-a construit în urmă cu 25 de ani o casă din lemn.

Cum arată casa de la țară a vedetei

„Aproape un sfert de secol a trecut de când am clădit casa de lemn de la țară. Când să fi trecut timpul? Copilăria fetei mele petrecută la sfârșit de săptămână aici, alături de pisicuțe, căței, gâze, păsări cântătoare, fructele din livadă, prietenii ei de-o șchioapă, oamenii dragi? Atâtea amintiri și locul continuă să fie un dar: pace, echilibru, dragoste de viață, împământenire. Zilele aici sunt mereu o binecuvântare”, a scris Andreea Marin pe Instagram, în dreptul unui clip video realizat în comuna Telega, din județul Prahova.

„Viața la țară”, a fost și mesajul care a apărut scris peste videoclipul de pe celebra rețea de socializare.

În clipul video, „Zâna Surprizelor” apare inclusiv în costum de baie, iar fanii i-au dat peste 11.000 de like-uri și câteva sute de comentarii.

„Radiezi în orice loc ai merge”, „Foarte frumos”, „E raiul tău, locul unde te umpli de energie pozitivă”, „Veșnicia s-a născut la sat” și „Absolut superb” sunt doar câteva dintre mesajele pe care fanii le-au lăsat în dreptul postării Andreei Marin de pe Instagram.

Andreea Marin în costum de baie la casa de la țară pe care o are în comuna Telega din județul PrahovaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Când a ajuns Andreea Marin prima dată în Telega

În trecut, Andreea Marin dezvăluia la Antena Stars cum a ajuns să aibă propria ei casă la țară, la o distanță de aproximativ o oră și jumătate de București.

„Am venit în acest sat invitată fiind la masa de Paște a unor prieteni. Am luat masa și am pornit pe drumurile acestea de munte la pas, să dăm burta jos, cum se zice. Pe un copac, scrijelit, așa, un număr de telefon. Mi s-a părut foarte romantic acest lucru. La vremea aceea eram un simplu angajat al televiziunii, deci nici gând să visez pe atunci să îmi construiesc o casă. La o zi după, am sunat și am aflat că proprietarii erau niște oameni în vârstă, care locuiseră cândva în acest sat. M-am întors după un timp la ei, ne-am plăcut și împreună am căutat și am găsit o soluție pe termen lung. Și uite așa a devenit terenul al meu.

După niște ani, când totul a fost gata, eram încă singură, încă necăsătorită, am venit în prima seară când totul era gata, m-am așezat pe canapea, pe la ora 23.00, și mă uitam la fiecare detaliu, la fiecare bârnă din tavan, pentru că am ales până și locurile unde să existe aceste bârne, la fiecare lampă, fiecare pernuță, fiecare draperie, fiecare detaliu…

Era liniște, verdeață, atmosfera aceea de țară care te duce atât de departe de ceea ce știi tu că există în București. E o altă energie aici. E o energie pozitivă. Te readuce cu picioarele pe pământ, te face să te simți om și din nou întors la rădăcini. Mergând așa de pe o străduță pe alta, am ajuns. Nu exista nimic construit aici, era o pantă, la stradă, gardul era dărăpănat. Plantele crescuseră în dezordine atât de mult, încât nu reușeai să vezi bine ce e în partea de jos. Nu reușeai să vezi livada de pruni în adevărata ei frumusețe”, afirma „Zâna Surprizelor” în urmă cu mai mulți ani.

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