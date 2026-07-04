Lupta pentru contract se dă între austriecii de la Strabag România și Arcada Company Galați

Lupta finală pentru contractul de 100 de milioane de euro se dă între austriecii de la Strabag România și Arcada Company Galați. Companiile au depus singurele oferte până la termenul limită al licitației organizate de CFR Infrastructură SA, potrivit datelor publicate de SEAP.

La final, o instituție din Constanța se va afla printre câștigători, scrie Replica Online. Mai precis, este vorba despre Muzeul de Istoria Națională și Arheologie Constanța, care se află în ambele asocieri care s-au înscris în cursa pentru lucrările de 100 de milioane de euro.

Austriecii de la Strabag sunt unul dintre cei mai mari constructori din România, având afaceri de peste 500 de milioane de euro pe an, dar și numeroase proiecte de infrastructură derulate în Constanța.

De asemenea, românii de la Arcada Company reprezintă unul dintre marii constructori ai țării, cu afaceri anuale de peste 300 de milioane de euro.

Contractul are o durată totală de 32 de luni

Contractul pentru „Reabilitarea şi electrificarea liniei CF 816 Palas-Port A, consolidare tunel km 224+670-225+160, pentru a asigura al doilea acces feroviar în Port Constanţa“ are o valoare totală de 404.037.640,92 lei, fără TVA. În ceea ce privește finanțarea, aceasta este estimată a fi asigurată de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Contractul are o durată totală de 32 de luni, structurată în 6 luni pentru proiectare, 2 luni pentru avizarea și aprobarea documentațiilor și 24 de luni pentru execuția lucrărilor.

Ce prevăd lucrările

Lucrările prevăd realizarea unor lucrări complexe de modernizare a infrastructurii feroviare. Acestea includ consolidarea și reabilitarea tunelului existent, precum și extinderea acestuia cu aproximativ 200 de metri în direcția stației Palas.

Proiectul include, de asemenea, reabilitarea și electrificarea liniei CF 816 Palas – Port A, în configurație de linie simplă electrificată, pentru exploatarea trenurilor de marfă în condiții de siguranță și eficiență.

În cadrul lucrărilor vor fi modernizate instalațiile de semnalizare prin implementarea unui Bloc de Linie Automat Integrat (BLAI) și adaptarea instalațiilor de centralizare din stația Palas. Totodată, vor fi realizate lucrări pentru colectarea și evacuarea apelor, în vederea eliminării infiltrațiilor și protejării infrastructurii feroviare.

