Andreea Marin are toate motivele să fie mândră de fiica ei, Violeta. Aceasta este la vârsta adolescenței și a ajuns să-i fie ajutor de nădejde celebrei sale mame.

Vedeta de televiziune a oferit detalii despre Violeta în cadrul emisiunii Click! TV Online.

”Fiica mea a crescut, au început întrebările, dar a ajuns și la vârsta la care mă poate și ajuta. De exemplu, vin uneori frântă și nu mai sunt în stare să-mi pun o farfurie de mâncare. Iar ea mă așteaptă cu masa pusă, uneori îmi gătește ce știe că-mi place, pentru că știe deja să gătească, așa că îmi face câte o surpriză”, a declarat Andreea Marin, potrivit click.ro.

Fosta prezentatoare a explicat că Violeta are o personalitate foarte puternică și că îi seamănă fosarte mult.

”Violeta are o personalitate puternică, nu s-a lăsat copleșită de personalitățile părinților. Seamănă mult cu mine din punctul ăsta de vedere. Nu vreau să-i indic nicio direcție în viață. Am norocul să am profesori buni pentru copilul meu, care o învață să trăiască frumos și dincolo de buchea cărții. E foarte bună la limbi străine, e bună și la matematică, scrie foarte bine, are un umor ascuțit, e un copil bun, acum lăsăm timpul să decidă”, a afirmat vedeta.

