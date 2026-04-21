Un incident șocant din San Pablo, California, a ajuns în atenția publicului după ce o companie de colectare a deșeurilor a recurs la o metodă extremă pentru a-și recupera datoriile.

La începutul lunii aprilie, un client care nu și-a plătit facturile a descoperit că întreaga sa curte și casă au fost acoperită cu o tonă de gunoaie și moloz, deșeurile fiind descărcate de un camion chiar în plină zi. Compania a justificat gestul prin faptul că bărbatul a ignorat repetate solicitări de plată.

A dumpster company emptied a full load of trash into the San Pablo yard of a customer they said failed to pay a bill. pic.twitter.com/b3HH49J1YF — ABC7 News (@abc7newsbayarea) April 15, 2026

Martin Perez, proprietarul Express Rental Dumpster, a declarat că a simțit că „nu are altă opțiune” după ce clientul a promis în repetate rânduri că va achita factura, care avea un sold de 700 de dolari, dar a fugit fără să plătească.

Un videoclip care surprinde momentul a devenit viral pe internet, stârnind dezbateri aprinse. „E o lecție pe care și-o merită”, a comentat un utilizator. Alții însă au condamnat gestul, considerându-l un abuz: „Aceasta nu este o metodă legală de recuperare a datoriilor, ci un act iresponsabil care ar trebui pedepsit”.

Specialiștii subliniază că astfel de acțiuni pot încălca mai multe legi, inclusiv cele privind depozitarea ilegală a deșeurilor, pericolele pentru sănătatea publică sau încălcarea proprietății private. Autoritățile locale din San Pablo ar putea deschide o anchetă pentru a stabili dacă firma a încălcat legislația.

Vecinul a cărui cameră de supraveghere a înregistrat aruncarea deșeurilor a declarat că înțelege disputa, dar a spus că „gunoiul a devenit acum o problemă de cartier”.

