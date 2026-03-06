„Dor adânc. De tine, Tată, de poveste și de mângâierea ta, de puterea ta de a mă trece și prin vremuri grele, peste clipele de neîncredere în calea mea. Dor și drag de ce-ai sădit în mine, cu credință neclintită și dreptatea ta că “va fi bine-așa!” Mulțumesc, de mă auzi din ceruri, pentru moștenirea ta.

Și pentru sămânța ce o regăsesc – deși nu știe – și în fiica mea. Amintirea ta îmi arată drumul înainte și e dar de înțelepciune ce mă ține dreaptă și-n această zi, mereu prea grea…”, a fost mesajul transmis de Andreea Marin.

Anul trecut, Andreea Marin a vorbit despre o altă lecție învățată, dureroasă dar esențială, cea a echilibrului. După un burnout sever care a adus-o în spital, Andreea Marin a înțeles că adevărata fericire constă în menținerea armoniei, inclusiv în a-ți acorda „iubire de sine”.

„Dacă mai vii o singură dată în starea asta la mine, nu te mai primesc”, i-a spus medicului ei pentru a o determina să înțeleagă în ce pericol se află.„A fost o lecție greu învățată”, a recunoscut ea, făcând apel la toți cei care muncesc intens să nu își neglijeze sănătatea. Ea a transmis un mesaj puternic: „Nu e nicio rușine să ceri sprijin atunci când simți că nu poți duce lucrurile de unul singur”.

