La sfârșitul anului trecut s-a aflat că Violeta Bănică a fost admisă la o facultate de prestigiu din SUA. În vârstă de 17 ani, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică jr va studia la College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ superior din Statele Unite ale Americii. Violeta va începe studiile din toamna anului 2025, atunci când se va muta din România.

Ce fac Andreea Marin și Violeta Bănică în America

Până atunci, Andreea Marin și Violeta Bănică pleacă în America, pentru a vizita universitatea. „Plecăm în 3 zile spre Statele Unite pentru a vedea ce o așteaptă acolo. Vom merge la universitate pentru prima dată împreună”, a anunțat Andreea Marin recent, într-un interviu pentru Cancan.

Totodată, vedeta a locuit câteva luni peste Ocean, așa că știe ce sfaturi să îi ofere fiicei sale. „America nu este un tărâm al liniștii, un tărâm al păcii, dar este, din punct de vedere academic, o oportunitate. Sistemul american de învățământ universitar este diferit de cel european și cu multe avantaje.

Acum omul își creează norocul oriunde. Eu i-am spus Violetei, am învățat doar aici acasă, mă rog, până la facultate și inclusiv facultatea, că ulterior am mers în lume și am făcut și specializări, asta e o altă poveste. Dar dacă ești un om serios, oriunde ai fi, sfințești locul”, a explicat Andreea Marin, care e dispusă să stea o perioadă în America cu Violeta, până ce tânăra se acomodează.

„Sigur că da, va fi nevoie de asta și bineînțeles că nu o voi lăsa singură”, a mai adăugat vedeta.

Violeta Bănică a reprezentat România într-un concurs de cultură generală din SUA

În urmă cu câteva luni, Andreea Marin a povestit că Violeta a fost recent în Statele Unite ale Americii, acolo unde a participat la competiția de cultură generală World Scholars Cup. Fiica fostei prezentatoare TV s-a întors acasă cu mai multe medalii.

„Săptămâna ce a trecut a îmbogățit-o cu o experiență ce rar poate fi întâlnită în viață: Violeta a ajuns în SUA cu echipa @isb.romania din care face parte și care s-a calificat la faza finală, internațională, a competiției de cultură generală World Scholars Cup.

S-a întors acasă cu 9 medalii de aur și argint la competiția la care au participat peste 3.000 de elevi din întreaga lume, a avut și șansa de a vizita universități de top precum Yale, Harvard sau MIT, orașe ca New York și Boston, a fost onorată să poarte steagul României în ziua finală a competiției, reprezentându-și țara – toate acestea și multe altele sunt experiențe de neuitat pentru ea, iar eu le trăiesc prin ea, ca mamă.

Iată rezultatele, mulțumiri pentru susținere și pregătire profesorilor dedicați și colegilor ei de echipă:

– la nivel individual, Violeta a obținut medalii de aur la probele: Writing, Social Studies și Debate și medalii de argint la probele: Challenge – Literatura și Istorie,

• la nivel de echipă, a obținut medalia de aur la Debate alături de colegii săi și au câștigat runda de Challenge.

• ⁠cu medalia de argint pe întreaga competiție, ea s-a calificat în top 10 pe Europa și pe locul 111 în topul mondial, dintr-un total de 3.000 de concurenți.

E în an terminal de liceu și mintea ei lucrează în paralel atât pentru examenele de bacalaureat internațional ce o așteaptă curând, cât și pentru admiterea la facultate. Dumnezeu să-ți dea putere și sănătate, copilul meu bun și frumos! ”, a scris Andreea Marin în mediul online.

