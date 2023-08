Andreea Marin revine pe micul ecran, la doi ani de la ultimul ei succes, emisiunea „Nu există nu se poate!”, de la TVR 2.

„Nu o emisiune permanentă, sincer nu e momentul pentru asta, fiind foarte prinsă cu propriul business, dar ne vedem în deschiderea unei emisiuni noi, la una dintre marile televiziuni, detalii la momentul potrivit”, a declarat Andreea Marin pentru Playtech.

Andreea Marin, mândră de grădina ei

Andreea Marin se relaxează în grădina ei, plină cu fructe și cu legume. Aceasta a postat din nou imagini cu recolta din grădina ei.

„Roadele noastre, crescute cu apă, soare și dragoste în Grădina cu miresme, fără chimicale, cu gustul legumelor din recolta bunicii de odinioară. Avem și dovleci, ardei, vinete, ceapă, usturoi, rădăcinoase, plante aromatice, verdețuri de toate felurile, iar fructele românești (mere, caise, cireșe, vișine, căpșunele, mure) și cele exotice sunt la ele acasă la noi (lămâi, măslini, mandarine, rodie).

Câte puțin din fiecare, căci nu avem o grădină mare și am improvizat soluții inedite, gândite de noi ca să valorificăm orice loc în mod constructiv, dar e de ajuns pentru noi și cei dragi ce ne calcă pragul.

Am pornit de la busuiocul, pătrunjelul, ardeii și roșiile cherry, plantate cu ani în urmă, în ghiveci în micul balcon de la bloc, unde stăteam înainte să am șansa de a ne muta din București, aici, unde am câștigat un colț de natură, liniște și aer curat. Cu pasiune, dorință și efort, nu există nu se poate!”, a scris Andreea Marin pe contul de socializare.

