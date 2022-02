Andreea Marin, 47 de ani, a fost invitata podcastului „Fain și simplu” al lui Mihai Morar, vedeta TV developând momente din viața personală, dar și expunând fanilor săi câteva trăsături de caracter.

„Zâna Surprizelor” a mărturisit că abia acum, la vârsta de 47 de ani, a ajuns la maximum de împlinire sufletească. La capătul a diverse perioade de căutări sau de neliniști, de drame chiar, Andreea suferind multă vreme din cauza pierderii mamei sale la o vârstă fragedă, copil fiind, la 9 ani.

Portretul iubitului, prin calitățile tatălui

„În cele mai grele momente, eu am stat să muncesc. Munca a fost cel mai bun medicament. Într-un an, am pierdut cinci oameni dragi. Nu are nimeni o vină că ție ți se întâmplă una sau alta în viața personală. Faci ce trebuie în viață, nu doar ceea ce vrei și ce-ți face plăcere! În loc să stau în cameră, cu capul în pernă, zile întregi, să plâng, eram obligată să continui ritmul de muncă. Mă automotivam. Am învățat de la o relație la alta, nu trăiesc pentru părerile celorlalți, nu trăiesc ca să-i mulțumesc pe ceilalți. Pentru fiecare vine acel moment de bine. Acum, la 47 de ani, sunt fericită pentru că-mi știu limitele, fac ce-mi place, am un partener de viață care seamănă mult cu tatăl meu! Tata era un om foarte sensibil, o combinație rară de putere, om cât bradul, și sensibilitate, un bărbat romantic, altruist”, a explicat Andreea Marin.

„Locuim împreună acum”

După trei mariaje ce n-au funcționat, de patru ani, „Zâna Surprizelor” are o relație stabilă cu Adrian Brâncoveanu (36 de ani), fost consul la Tripoli și Damasc. „În primii trei ani, partenerul meu de viață era consul pe alt continent, am călătorit mult, apoi am înțeles că relația noastră se maturizează, ne dorim mai mult, iar acum trăim împreună. Nu este o asemănare care să te lovească la prima vedere, dar apoi descoperi trăsături comune, între el și tata”, a mai povestit Andreea.

Cum a înțeles „haosul” Violetei

Din mariajul cu Ștefan Bănică junior, Andreea are o fiică, pe Violeta, în vârstă de 14 ani. „Eram nefericită, într-o fază continuă. Singura mea fericire era când copilul era în brațele mele. Am fost lovită în inima a ceea ce vrem cu toții să avem, unitatea familiei. Sunt obositor de organizată, îmi place curățenia vieții în orice fel, totul să fie cât mai simplu și natural. Când fac mai multe lucruri deodată, trebuie să existe ordine, disciplină, de acolo poate veni eficiența, altfel o să fie haos. Am nevoie de ordine ca să pot gândi alte lucruri sau să fiu creativă. Fiica mea mi-a spus altceva, în schimb: «În haosul ăsta pe care-l vezi tu, este o ordine a mea! Dacă le aranjez așa cum vrei tu, o să fie haos pentru mine». Accept că oamenii au ritmuri de viață diferite”, a conchis Andreea Marin.

