În vârstă de 49 de ani, Andreea Marin nu se mândrește doar cu cariera ei în televiziune, ci și cu Violeta Bănică, fiica ei care are 16 ani și curând se pregătește de absolvirea liceului. Tânăra a bifat și ea un mare succes pe plan profesional, de curând a susținut la Palatul Parlamentului un eveniment de voluntariat alături de colegii de liceu.

Despre acest moment Andreea Marin și Violeta Bănică au povestit în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV. Vedeta apare tot mai des la evenimente și la emisiuni de televiziune cu fiica ei, care e iubită de camera de filmat.

Andreea Marin, despre Violeta: „Are foarte mult de învățat, doarme foarte puțin”

„A fost o experiență foarte stresantă fix înainte de eveniment. Eu nu am avut experiența asta de a organiza un eveniment atât de mare și ne-am întâlnit cu miliarde de probleme”, a explicat Violeta, care a fost susținută de mama ei.

Totodată, la „Exclusiv VIP”, cele două nu s-au ferit și au vorbit și despre relația mamă-fiică. Andreea Marin a recunoscut că e îngrijorată că fiica ei nu se odihnește suficient, că nu doarme, tocmai de aceea o și ceartă.

Violeta Bănică muncește mult, în timpul ei liber face voluntariat. „Voluntariatul este o cultură pentru ea și pentru colegii ei. Mă bucură tare mult entuziasmul pe care văd că îl are. Îți spun sincer, fiind în an terminal, are foarte mult de învățat, doarme foarte puțin”, a spus vedeta, contrazisă de Violeta.

„Nu este adevărat!”. „Azi noapte la ora 2 (n.r. – s-a culcat) și la 6 e în picioare”, a adăugat Andreea Marin. „5- 6 ore! Uneori 2-3 ore. Mă mai mențin un pic, dau examenul și după mă culc”, a continuat Violeta, conform wowbiz.ro.

Din propria experiență, Andreea Marin știe cum e să faci voluntariat. Tocmai de aceea, la un moment dat, ea i-a cerut fiicei sale să nu mai meargă la unele întâlniri, pentru a se odihni. Violeta nu ascultat-o, a trecut peste sfatul mamei.

„Nu este deloc ușor și eu ca activist umanitar am ajuns să spun: «Gata, punct cu voluntariatul, vreau să văd că dormi». Și mă cert cu ea, pentru că îmi spune că nu e acolo ca să bifeze ceva, ci că este acolo pentru că ea chiar crede în cauzele astea”, a adăugat vedeta.

Violeta Bănică: „Mama uneori îmi zice: «Nu merge săptămâna asta, că trebuie să dormi»”

Violeta Bănică a venit cu completări, a spus că voluntariat nu face din obligație, ci pentru că îi pasă. „Este o chestie foarte importantă să crezi în ceea ce faci. Mulți oameni se duc la voluntariat pentru că vor să-și pună ceva nou pe CV, dă bine pentru o școală internațională, dar eu chiar cred că fac o schimbare dacă strâng gunoiul de pe jos.

De exemplu, eu merg săptămânal la un centru de reabilitare pentru femei și tineri, sunt două căsuțe, una de bărbați și una de femei, vorbim de cei care trec prin adicții, substanțe interzise, țigări și mama uneori îmi zice: «Nu merge săptămâna asta, că trebuie să dormi», iar eu îi spun nu, pentru că eu vreau să merg, chiar dacă trebuie să mă trezesc la 7 sau 8 dimineața, nu mă interesează, e o pasiune, mie-mi pasă”.

