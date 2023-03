În anul 2009, Andreea Perju se căsătorea cu Cristi Donciu, cu care a făcut două fetițe, Mara, 12 ani, și Ada, 9 ani. Actrița a divorțat de soțul ei în urmă cu un an, însă a preferat să nu vorbească despre acest subiect. Deși a rămas să crească singură cei doi copii, ea este fericită și liniștită.

„Sinceră să fiu, se vede că sunt liniștită și împăcată. Anul trecut a fost un an nu neapărat anevoios, e prea mult spus, dar a fost un an în care am simțit că am trăit cât în cinci ani”, a declarat vedeta pentru Click!.

Deși a trecut printr-o perioadă grea, Andreea Perju a avut cel mai bun suport din parte fetelor sale, care au ajutat-o să treacă mai ușor peste divorțul de Cristi Donciu.

„Cele mai importante în perioada respectivă au fost chiar fetițele. A fost important inclusiv ca eu să-mi găsesc liniștea și echilibrul. De aceea nici nu vorbesc despre asta și nici nu voi vorbi și nici nu am vorbit decât într-un moment în care am simțit că sunt într-un echilibru. Cred că ce-mi rezervă vitorul e de bun augur. Sunt un om pozitiv, am invățat să văd partea bună a lucrurilor. Cred că, în fiecare zi, evoluăm și din întâmplările mai puțin nefericite, ulterior, ni se arată și ceva pozitiv”.

„Nu vreau să mă duc la mănăstire. Nu m-am despărțit ca să mă călugăresc”

În cadrul interviului pentru sursa mai sus menționată, Andreea Perju a mărturisit că este pregătită să își refacă viața. Actrița nu are de gând să rămână singură și este convinsă că la un moment dat își va face apariția în viața ei un bărbat așa cum își dorește.

„Da! Cred că va veni un moment în care nu neapărat că o să-mi refac viața, pentru că viața mea e foarte frumoasă. Sunt extrem de recunoscătoare pentru ceea ce trăiesc în prezent. Cred însă că, la un moment dat, va intra altcineva în viața mea, lucru care e firesc. Nu vreau să mă duc la mănăstire. Nu m-am despărțit ca să mă călugăresc. Sunt însă împăcată cu ceea ce mi se întâmplă acum, cu faptul că învăț să trăiesc și singură”.

Andreea Perju nu crede în singurătate și este de părere că oamenii sunt făcuți să trăiască în doi. „Eu, de exemplu, nu cred în singurătate. Cred foarte tare că suntem făcuți să trăim în doi. Ce-i drept, în ziua de azi, se tot promovează acest lucru pentru self-esteem (încrederea în sine, n.r.), dar eu nu cred în asta”, a declarat actrița.

De ce Andreea Perju a divorțat de soțul ei

După 13 ani de căsnicie, Andreea Perju și Cristi Donciu au divorțat. Actrița deja s-a mutat într-o casă cu fiicele ei, au pornit o viață nouă. Într-un interviu pentru OK! Magazine, ea a făcut dezvăluiri despre viața ei după divorț, dar și cum a ajuns să se separe de tatăl fetelor ei.

Referitor la motivele pentru care ea și soțul au ajuns la divorț, vedeta a explicat că nu a existat a treia persoană între ei, nici el nu avea pe altcineva, nici ea. Era vorba doar că începuseră să gândească diferit. „Real îți spun că mi-a luat patru ani să mă decid, iar acum suntem după un an și jumătate de când am luat acea decizie. Pur şi simplu, la un moment dat, am început să gândim foarte diferit, am ajuns să ne dorim lucruri diferite și nu ne mai întâlneam într-un punct comun.

Eu nu am ce să îi reproșez lui. Iar pe noi ne vor lega întotdeauna fetele, un numitor comun extrem de important”, a mai adăugat vedeta.

