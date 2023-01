La începutul lunii decembrie s-a aflat că Andreea Perju s-a despărțit de soțul ei după 13 ani de relație. De fapt, ei au divorțat de mai multă vreme, de mai bine de un an de zile, dar până la sfârșitul anului trecut actrița nu a vorbit public despre viața ei personală.

Chiar dacă ea și Cristi nu mai formează un cuplu, Andreea Perju are numai cuvinte de laudă la adresa bărbatului. „Noi am avut o relație superbă. A fost relația care, pentru mine, va rămâne cea mai semnificativă, pentru că din această relație au reieșit cele mai minunate fetițe de pe fața pământului. Iar copilele astea m-au echilibrat, mi-au dat un sens în viață și o putere, pe care sigur mi-ar fi fost mult mai greu să mi-o găsesc, neavându-le pe ele.

Noi doi am crescut împreună, am evoluat împreună, am făcut foarte multe lucruri împreună. Adică, până să hotărăsc să o iau pe un alt drum, Cristi a fost un alfa. Doar că eu nu cred în relațiile de care ții cu dinții, doar ca să nu se termine. Și mi se pare important și ce valori le transmit fetițelor mele: faptul că, atunci când te căsătorești, rămâi în acel mariaj orice ar fi sau că e al naibii de greu să faci pasul ăsta și să iei decizia de-a pleca după o perioadă atât de lungă și de frumoasă și de-a accepta că, din păcate, nu mai poate fi salvat nimic acolo?”, a explicat vedeta, care a mărturisit că ea a luat decizia de a divorța.

„Am suferit amândoi. Eu nu am stat să dezbat subiectul, chiar dacă a apărut în presă, pentru că eu mi-am dorit să le protejez, în primul rând, pe fetițe, dar și pentru că pentru noi a fost foarte greu. A fost mai important procesul nostru de acceptare și de vindecare, decât să mă apuc să umplu ziarele cu ce mi se întâmplă mie în viața personală”, a spus Andreea Perju pentru okmagazine.ro.

„Am început să gândim foarte diferit, am ajuns să ne dorim lucruri diferite”

Referitor la motivele pentru care ea și soțul au ajuns la divorț, vedeta a explicat că nu a existat a treia persoană între ei, nici el nu avea pe altcineva, nici ea. Era vorba doar că începuseră să gândească diferit.

„Real îți spun că mi-a luat patru ani să mă decid, iar acum suntem după un an și jumătate de când am luat acea decizie. Pur şi simplu, la un moment dat, am început să gândim foarte diferit, am ajuns să ne dorim lucruri diferite și nu ne mai întâlneam într-un punct comun.

Eu nu am ce să îi reproșez lui. Iar pe noi ne vor lega întotdeauna fetele, un numitor comun extrem de important”, a mai adăugat vedeta.

Andreea Perju și Cristi Donciu au împreună două fete, ele locuiesc acum cu mama lor, în noua casă pe care au achiziționat-o. Actrița recunoaște că fetele au suferit că părinții s-au despărțit, însă ei mereu sunt alături de ele.

„Le-a fost și le este greu, dar am norocul că sunt niște copii echilibrați, pentru că s-a vorbit mult și despre orice cu ele. Sunt niște copii învățați și încurajați să-și exprime emoțiile, nemulțumirile, să pună întrebări…

Bineînțeles că au fost momente în care au venit să-mi spună: „Mama, mi-e greu…“ Și cred că le este foarte greu, pentru că, atunci când iei această decizie, nu schimbi doar traiectoria vieții tale, ci și pe a celorlalți”, a încheiat ea.

