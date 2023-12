Chiar în cadrul unui interviu recent, Andreea Perju a fost mai sinceră ca niciodată și a făcut mărturisiri neștiute din viața ei personală.

„Nu aș vrea să vorbesc despre asta neapărat, dar da, într-adevăr există cineva în viața mea, care în momentul de față simt că este un om cu care am rezonat.

Mi-a luat ceva timp să îl găsesc, dar simt că, până în momentul de față, suntem pe aceeași lungime de undă și simt că și în următoarea perioadă se vor consolida lucrurile și vor merge pe o direcție lină.

Dar nu vreau să vorbesc despre asta, nu am neapărat superstiții, însă știi cum e, ce e la tine acasă, departe de ochii curioșilor, cu atât mai mult că este și toată situația, și sunt fetițele care pentru mine sunt în continuare prioritatea numărul unul și vor rămâne pentru totdeauna.

Cu atât mai mult că îmi doresc să le protejez și îmi doresc să existe această intimitate”, a mărturisit Andreea Perju pentru unica.ro.

Andreea Perju joacă în serialul Bravo, tată!

Andreea Perju mărturisește că filmările pentru serialul de la Antena 1 continuă până pe 20 decembrie.

„Nu am intrat încă în vacanță, mai filmăm până pe 20 decembrie. E foarte frumos, e foarte funny, uneori este greu că este normal să fie și așa, dar per total am început să ne cunoaștem, să ne obișnuim unii cu ceilalți, totul devine din ce în ce mai relaxant”, a mai spus îndrăgita actriță, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

