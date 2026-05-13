Care este prima regulă

În ceea ce privește prima regulă, conform comunicatului ANAF, se suspendă dreptul societăților care distribuie dividende interimare să acorde împrumuturi acționarilor/asociaților sau altor persoane afiliate, definite conform reglementărilor contabile, până la regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în cursul anului, respectiv până la aprobarea situațiilor financiare anuale, conform art. 67, alin. (2^3) din Legea nr. 31/1990, introdus de Legea nr. 239/2025.

Conform comunicatului transmis, încălcarea prevederii constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei. Contravenienții nu pot beneficia de reducerea la jumătate a minimului amenzii în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal, conform derogărilor de la OG nr. 2/2001, conform comunicatului.

De asemenea, în situația în care societatea înregistrează și obligații bugetare restante, pe lângă sancțiunea contravențională, este dispusă atragerea răspunderii solidare cu societatea a acționarului/asociatului care a beneficiat de plata de dividende interimare, fără a fi regularizate, în limita sumelor care au făcut obiectul împrumutului acordat.

Care este a doua regulă

În ceea ce privește a doua regulă, societățile care au activul net mai mic decât jumătate din capitalul social subscris, potrivit situațiilor financiare anuale aprobate, nu au dreptul de a restitui acționarilor/asociaților sau altor persoane afiliate, definite conform reglementărilor contabile, împrumuturile primite de la aceștia, conform art. 67, alin (2^4) din Legea 31/1990, introdus de Legea 239/2025.

În situația în care această prevedere este încălcată, acest lucru constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 10.000 lei-200.000 lei.

Care este a treia regulă

În ceea ce privește a treia regulă, (începând cu situațiile financiare ale anului 2025), societatea este obligată să reconstituie activul net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost contatate pierderile.

În situația în care această obligație este încălcată, constituie o contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei, conform prevederilor Legii nr. 239/2025.

Totodată, contravenientul nu beneficiază de posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, prin derogare de la art. 16, alin. (1) și art. 28, alin. (1) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

ANAF va începe verificările în 2027 raportat la situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar care începe la data de 1 ianuarie 2025 sau ulterior acestei date.

Care este a patra regulă

În ceea ce privește a patra regulă, (începând cu situațiile financiare ale anului 2025), în contextul în care se constată că activul net al unei societăți s-a diminuat la mai puțin din jumătate din valoarea capitalului social subscris în urma unor pierderi stabilite prin situațiile financiare anuale, atunci se convoacă AGA extraordinară pentru deciderea dacă societatea trebuie să se dizolve.

De asemenea, dacă în această situație, o societate înregistrează datorii față de acționari, rezultate din împrumuturi sau alte finanțări acordate de aceștia, și încalcă obligația de a reconstitui activul net, prevăzută de art. 153^24, alin. (4) din Legea nr. 31/1990, este obligată să majoreze capitalul social prin conversia acestor creanțe, cu respectarea drepturilor celorlalți acționari, în termen de 2 ani de la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile.

Conform comunicatului de presă, dacă societatea nu respectă obligația, acest lucru constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 40.000 lei la 300.000 lei.

