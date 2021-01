Andreea Raicu a făcut furori în costum de baie, pe plajele din Maldive. Cum arată fosta prezentatoare tv la 43 de ani

„Inițial nu am vrut să merg în vacanță, mi-a fost teamă, chiar dacă frica de virus nu mi-a guvernat viața, tot aveam o temere. Eu m-am protejat foarte bine. De aceea, am ales o destinație safe (n.r. sigură), aveam nevoie să mă odihnesc.

Am plecat speriată și în avion am avut cu mine o trusă cu mănuși, dezinfectant, măști, am luat chiar și un pai să beau cu el.

Eram speriată ce o să fac când vine mâncarea în avion?! Am fost norocoasă că lângă mine în avion au stat oameni pe care îi știam”, a declarat Andreea la emisiunea Teo Show de la Kanal D.

„Aveam nevoie să mă odihnesc. Acolo nu trebuia să purtăm masca, doar personalul purta. Cel mai ciudat a fost când am mers la sală, erau oameni lângă tine la trei metri, m-am simțit foarte vulnerabilă.

Am stat mult la plajă, erau 27 de grade. Am stat doar șase zile în care nu am făcut nimic, am avut nevoie să-mi resetez creierul. Am închis telefonul, nu am făcut decât 10 poze”, a declarat vedeta la aceeași emisiune.

Citeşte şi:

Vlad Voiculescu dezvăluie tactica: nu vor să-i convingă pe antivaxxeri, ci să ajungă ”la indeciși”

De ce recită medicii niște generalități în campania de informare a vaccinului?

Un medic de familie din Călăraşi a anunţat că va renunța la pacienții care nu se vor vaccina: „Fac dovada că nu au încredere în mine”

PARTENERI - GSP.RO Legenda despărțirii brutale dintre Răducioiu și Janine: cum au intrat frații Becali cu forța peste creatoarea de modă! „Cum, domnule, cu topoarele?!”

PARTENERI - PLAYTECH Motivul real al morții lui Bogdan Stanoevici, dezvăluit de un bun prieten. 'Nu l-au omorât nici doctorii, nici nozocomialele!'

HOROSCOP Horoscop 13 ianuarie 2021. Racii vor să împrospăteze ceva în viața lor și ar fi bine să țină cont de asta

Știrileprotv.ro O pensionară din Galați a comandat un iPhone de 6.700 lei, dar a avut un șoc atunci când a deschis cutia. Nepotul ei a filmat momentul

Telekomsport Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE CONCURS! Câștigă un Ford Puma sau vouchere de cumpărături! E simplu! Află cum (PUBLICITATE)