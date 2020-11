Andreea Raicu a vorbit despre momentele în care a fost dezamăgită. „Am dat și cu pumnul în sacul de box, am țipat, am și plâns”

„În momentul de față nu mai pot să mă gândesc la lucruri ca la dezamăgiri pentru că am învățat că oamenii sunt așa cum sunt. Și că uneori e foarte posibil să nu-i fi văzut cum sunt în realitate și atunci, dezamăgirea este că nu am avut răbdarea sau nu am avut capacitatea să-i văd.

Oamenii sunt exact așa cum sunt, ei nu se poartă într-un fel sau altul pentru noi. Atunci când meditezi ai capacitatea să te dai un pas în spate și să vezi exact că nu este despre tine, ci este despre ei. ” , a spus Andreea Raicu într-un live pe Instagram.

„Dezamăgirea vine cu niște emoții și furie, și tristețe. Mi-am dat voie să-mi exprim acele emoții.

A fost important să mă uit să văd care este lecția. Pentru că atunci când avem parte de o experiență care ne rănește, cu siguranță, are și o parte bună.

După ce mi-am dat voie să-mi consum emoția și să înțeleg ce m-a rănit atât de tare, înțeleg care este lecția. Și dacă nu-mi învăț lecția, experiența respectivă apare din nou .”

„Am dat și cu pumnul în sacul de box, am țipat, am și plâns și m-am și închis și am plâns până n-am mai putut. Pentru că e foarte important să dai voie emoțiilor să se consume. Pentru că atâta vreme cât nu le dai voie să se consume rămân acolo și te mănâncă pe dinăuntru”, a mai spus vedeta.

Citeşte şi:

„Educația e gratuită doar în teorie”, avertizează un expert de la ”Salvați copiii”, într-un moment în care școala online crește diferențele dintre elevii cu și fără posibilități

Condamnat pentru omor, la un pas de liberarea condiţionată. Uimă a amenințat gardienii din penitenciar că le va viola soțiile și le va chinui copiii, când va ieşi

Ruşii propun combinarea vaccinului Sputnik V anti-COVID cu cel de la AstraZeneca pentru a spori eficiența

PARTENERI - GSP.RO CTP, necruțător cu Maradona: „Știți ce a putut să-i spună Papei Ioan Paul al II-lea?!”

PARTENERI - PLAYTECH Cine va fi premier în locul lui Orban. Numele surpriză: nu te-ai fi așteptat la asta

HOROSCOP Horoscop 27 noiembrie 2020. Peștii își confirmă valoarea personală prin întoarcerea unor prieteni vechi

Știrileprotv.ro Cui aparține leul din clipul lui Dani Mocanu. A fost găsit în urmă cu puțin timp

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021