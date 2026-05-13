Sectorul auto european traversează o perioadă de turbulențe majore. În timp ce constructorii istorici precum Stellantis (care deține mărci precum Fiat, Peugeot sau Jeep) raportează pierderi și fabrici care funcționează la jumătate din capacitate, liderul mondial al vehiculelor electrice, BYD, caută „scurtături” pentru a-și securiza prezența pe piața din Uniunea Europeană, notează AFP.

BYD caută „orice fabrică disponibilă în Europa”

Informația a fost confirmată de Stella Li, vicepreședintele BYD responsabil de operațiunile internaționale, în cadrul unei conferințe auto desfășurate la Londra. Potrivit Bloomberg, oficialul chinez a admis că grupul poartă discuții active cu Stellantis, dar și cu alți jucători din piață.

„Nu vorbim doar cu Stellantis, ci și cu alte companii. Căutăm orice fabrică disponibilă în Europa pentru că dorim să utilizăm acest tip de capacitate excedentară”, a declarat Stella Li.

Această strategie de „vânătoare” de active vine la doar câteva săptămâni după ce Stellantis a șocat investitorii cu o depreciere de 22 de miliarde de euro a operațiunilor sale din sectorul EV, admițând că a supraestimat cererea pieței pentru mașinile cu emisii zero.

Maserati, o țintă „foarte interesantă” pentru chinezi

Poate cea mai surprinzătoare declarație a Stellei Li vizează segmentul de lux. Aceasta a menționat că BYD analizează achiziția unor mărci cu istorie care traversează perioade dificile, numind brandul Maserati ca fiind „foarte interesant”.

O eventuală preluare a Maserati de către BYD ar reprezenta o lovitură de imagine imensă, oferind tehnologiei chinezești prestigiul și „moștenirea” unui brand italian de lux, elemente care îi lipsesc în prezent constructorului din Shenzhen pentru a domina segmentul premium european.

De ce vinde Stellantis și de ce cumpără BYD?

Contextul actual este unul de „furtună perfectă” în industria auto:

Supracapacitatea din Europa: Fabricile europene funcționează, în medie, la doar 50% din capacitate, nefiind recuperate complet după șocul pandemiei de COVID-19. Costuri de producție: Constructorii chinezi beneficiază de costuri de producție mult mai mici și de un avans tehnologic semnificativ în domeniul bateriilor, ceea ce pune o presiune imensă pe rivalii globali. Piața internă din China: Deși BYD a devenit anul trecut cel mai mare vânzător de EV-uri din lume, cererea internă din China a scăzut, forțând gigantul să caute profitabilitate pe piețele externe. Taxele vamale: Producția locală, în interiorul UE, ar permite BYD să evite eventualele taxe vamale suplimentare pe care Comisia Europeană le-ar putea impune vehiculelor importate din China.

Săptămâna trecută, Stellantis a anunțat deja că ia în considerare vânzarea unei fabrici subutilizate din Spania către partenerul său de joint-venture, Leapmotor (tot o companie chineză). Până la acest moment, reprezentanții Stellantis nu au oferit comentarii oficiale cu privire la noile raportări privind negocierile cu BYD.

Ce înseamnă acest lucru pentru români?

Dacă aceste negocieri se finalizează, am putea asista la o transformare a peisajului auto european în următorii 3-5 ani. Intrarea masivă a BYD prin preluarea unor fabrici existente ar putea însemna:

Prețuri mai competitive pentru mașinile electrice în Europa.

Menținerea locurilor de muncă în fabrici care altfel ar fi riscat închiderea.

O schimbare de paradigmă: de la „Made in Germany” sau „Made in Italy” către tehnologie chineză produsă pe sol european.

