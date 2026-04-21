Andreea Sasu, modelul român cunoscut pentru relația cu designerul german Philipp Plein, traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa. În ultimele zile, starea ei de sănătate s-ar fi agravat brusc, iar partenerul ei a confirmat public că aceasta a ajuns din nou la spital, în Monte Carlo, unde medicii încearcă să o stabilizeze după complicații severe.

Problemele de sănătate au reapărut pentru Andreea Sasu

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât Andreea Sasu fusese externată recent, iar familia spera într-o recuperare completă, scrie cancan.ro. Potrivit declarațiilor făcute de Philipp Plein, modelul a fost inițial internat din cauza unei febre foarte mari, iar investigațiile au scos la iveală o infecție gravă, care a necesitat intervenție de urgență.

Designerul a explicat că problemele ar avea legătură cu o operație mai veche, care nu s-a vindecat corespunzător, ducând la apariția unui chist și la un risc major de sepsis. „Andreea a stat în spital două săptămâni, apoi a venit acasă, dar durerea a revenit”, a transmis Philipp Plein.

Mesaje emoționante din partea designerului

În ultimele ore, Philipp Plein a publicat mai multe mesaje profund emoționante, în care și-a exprimat îngrijorarea și dragostea față de partenera sa. „Ieri durerea a revenit. Am decis să o ducem înapoi la spitalul din Monte Carlo — ca să se vindece, ca să devină mai puternică. Ne este dor de tine mai mult decât pot spune cuvintele. Întoarce-te mai puternică. Mereu.”

Ulterior, acesta a revenit cu un mesaj și mai personal: „Te-am iubit fără efort. Mai ușor decât să respir. După două săptămâni în spital, în sfârșit te-ai întors acasă, la noi și la copiii noștri. Apoi durerea a revenit, iar noi am luat decizia să te ducem înapoi la spitalul din Monte Carlo, ca să te vindeci și să te întărești. Întoarce-te acasă cât mai curând. Noi suntem familia ta. Noi suntem dinastia ta. Te iubim, ne este dor de tine și suntem aici pentru tine. Cu fiecare respirație, suntem chiar lângă tine.”

Andreea Sasu, separată temporar de familie

Problemele medicale vin într-un moment deja complicat pentru cuplu. În ultimele luni, Philipp Plein s-a confruntat cu un conflict intens cu fosta parteneră, Lucia Bartoli, privind custodia copiilor. Designerul a obținut custodia exclusivă, iar cei mici locuiesc în prezent alături de el și de Andreea Sasu.

În ciuda tensiunilor din viața personală, Plein a subliniat că sănătatea partenerei sale rămâne prioritatea absolută.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât Andreea Sasu nu poate fi vizitată nici măcar de propriul copil, Hurricane Thor Thunder, din cauza riscului ridicat de infecții în secția în care este internată.

Cine este Andreea Sasu

Andreea Sasu are 36 de ani și s-a mutat la Milano după vârsta de 20 de ani, scrie revista Rotalianul. Cariera sa de fotomodel include colaborări cu branduri de modă de renume mondial şi fotografi celebri. În plus, a participat la reality show-ul italian „Temptation Island” în rolul de ispită.

Andreea Sasu a avut o idilă cu pilotul de Moto GP Andrea Iannone, apoi a fost implicată într-o relaţie cu Riccardo Saponara.

Andreea a mărturisit într-un interviu că „visul ei de a deveni fotomodel datează încă din copilărie”. După terminarea şcolii în România, la Pașcani, s-a înscris la Universitate pentru a studia Marketing şi Publicitate, dar a abandonat studiile pentru a se muta la Milano, unde a început cariera de model.

