Natașa Rodić a devenit proprietara a patru apartamente în capitala Serbiei, iar aceste investiții imobiliare fac parte dintr-un plan bine gândit, conform publicației Blic. Natașa intenționează să închirieze aceste locuințe aflate într-o zonă exclusivistă.

„Natașa planifică să închirieze apartamentele, având în vedere locația lor excepțională. A fost încântată de proiect și s-a bucurat de sprijinul familiei – părinții și surorile ei, Bogdana și Bojana. Nu a ezitat să facă achiziția”, dezvăluie un apropiat al Natașei pentru publicația Informer. Clădirea este una modernă, dotată cu supraveghere video și măsuri stricte de securitate.

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Pe piața imobiliară din Belgrad, cererea pentru locuințe premium este în creștere, iar chiria în zonele centrale a atins niveluri record.

Secretul acestei reușite constă în spiritul antreprenorial al Natașei. În urmă cu câțiva ani, ea a lansat un restaurant de burgeri care s-a dovedit extrem de profitabil. Veniturile obținute din această afacere au fost reinvestite strategic în imobiliare. Imaginile surprinse de jurnaliștii de la Blic la un festival culinar confirmă implicarea directă a Natașei Rodić în afacerea sa.

Ea a fost fotografiată servind clienții, preparând burgeri lângă angajații săi. Standul său, unde o ofertă specială „burger și suc” la 1.290 dinari (aproximativ 58 de lei n.r.) a atras mulțimi, fiind înconjurat de o coadă impresionantă.

Natașa Rodić și familia ei reprezintă unul dintre cele mai mediatizate și discutate fenomene din showbizul sârbesc în ultimii ani. Originară din localitatea Titel (provincia Voivodina), familia Rodić a trecut rapid de la statutul de oameni de afaceri locali la cel de influenceri și personalități de tip reality-show, adesea comparați în presa regională cu celebra familie Kardashian.

Popularitatea uriașă a familiei a explodat în special datorită mariajelor și relațiilor pe care celelalte două surori Rodić, Bojana și Bogdana, le-au legat cu bărbați proveniți din cele mai faimoase și influente familii din Serbia.

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