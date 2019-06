„Eu sunt iubita care sunt supărată. Da, eu îi întorc spatele, plec, nu-l bag în seamă. tipic mie, cum eram în anii trecuţi până să mă mărit. Pentru mine nu este greu, întotdeauna mi-am dorit să fiu o actriţă, mi-aş fi dorit să am un rol negativ pentru că sunt dură, dar am parte să filmez doar videoclipuri şi mă mulţumesc şi cu atât”, a spus andreea Tonciu la Antena Stars.

„Am vorbit cu soţul meu şi a zis că e ok pentru că Nikos e un băiat ca lumea. Înainte era soţ gelos, dar acum este foarte ok. Acum mă lasă să apar, nu mai are nicio treabă (…) l-am dresat bine, cum se spune pe româneşte”, a mai spus Andreea Tonciu.

