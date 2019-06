INTERVIU / Reacția fabuloasă a Roxanei Andreea Rotaru, fata din Onești care l-a cucerit pe milionarul american Jay B Linville: ”Am și eu un noroc și s-au c...t polițiștii pe el!”. Fata relatează cum a fost ”tăvălită” și încătușată

Roxana Andreea Rotaru, 23 de ani, se considera o fată norocoasă. Până pe 26 septembrie 2018, când mascații i-au năvălit în mașină, i-au pus cătușele și au dus-o la secție. După luni de așteptare, fata cu averea blocată de autorități a decis să apeleze la Libertatea, ca să-și spună nemaiauzita poveste. Tânăra din Onești este acum suspectă de spălare de bani, iar suma din cont o are sub sechestru.

– Libertatea: Andreea, cum a început povestea ta cu Jay?

– Roxana Andreea Rotaru: L-am cunoscut pe actualul meu iubit la Milano, la un salon de masaj. Ce să vă spun…

– Spune cum a dat norocul peste tine.

– Cum să dea? Jay era pe distracție venit în Italia. Așa ne-am împrietenit. Eu m-am întors apoi în țară și îmi tot trimitea bani. Între timp, ne întâlneam, mergeam în vacanțe. Voiam să ne facem o casă în România, să ne deschidem o afacere. Însă, de la situația în care aveam bani în cont, acum am ajuns să nu mă pot descurca financiar și sunt cu nervii la pământ. Din februarie-martie, m-am dus din nou la muncă, la un alt salon de masaj din Italia, căci la fostul loc nu m-au mai primit, după ce am lipsit atâta vreme.

Roxana, în vacanță

– Să începem cu povestea banilor.

– Trebuie să specific că nu i-am cerut niciodată bani acestui om, mi i-a dat de bună voie, puteți să-l întrebați, există și declarația lui la dosar, în acest sens. Eu, fiind în țară, îmi trimitea sume mai mici, 5.000-10.000… Cea mai mare sumă pe care am avut-o a fost de 500.000 de euro. Din această sumă, am cheltuit 30-50-80.000 de euro, să zicem. Mi-am făcut poftele. Mi-am luat un Rolex de 20.000, mi-am luat haine de firmă, am mers în vacanțe. Mă rog, erau banii mei, nu cred că trebuie să dau socoteală.

– Așa…

– De aici a început totul. După două luni în care am cheltuit suma respectivă, primesc un mail de la banca Raiffeisen în care cei de acolo, directorul de sucursală, Cătălin Bulgărea, și Georgiana Crăciun, care răspundea de mine ca și client, îmi scriau că banca dorește să încheiem colaborarea, să-mi iau banii cash și să îi mut într-un alt cont, la o altă bancă!

– Or fi văzut de unde veneau banii, de la un individ prins consumând droguri în America.

– Nu e normal așa ceva. Jay este un om serios, chiar dacă l-au prins cu marijuana. Dar nu e niciun secret, omul este consumator. E declarat ca și consumator. Toată lumea ”fumează” în Europa, acum au descoperit cei din România? De aici și până să-i confiști banii unui om și să-i blochezi conturile este drum lung.

Roxana, fata care l-a fermecat pe american

– Cum a fost posibil să scoți o sumă atât de mare, într-o singură zi, de la o bancă din România?

– M-am dus la bancă și, fără nicio programare prealabilă, cum se procedează când scoți sume mari de bani, m-au pus să-i ridic din cont. Mi-au zis: ”După noi, poți să-i scoți pe toți!” M-au forțat să scot banii, eu despre așa ceva n-am mai auzit. De fapt, cei de la bancă făceau cărțile cu Poliția. Trebuia să existe dorința mea de a scoate bani, premeditarea, intenția, ca să fiu scoasă că am vrut să spăl bani, că vreau să mă sustrag, vezi Doamne. Altfel, eu plăteam cu cardul la cumpărături și nu mă puteau dovedi decât dacă veneam să ridic suma direct dintr-o agenție. Vă pun la dispoziție mailul în care banca mă cheamă, ca să rupă înțelegerea cu mine. Deci, au stat la pândă. Erau înțeleși cu polițiștii, au acționat la pont!

Notificarea de la Raiffeisen

”M-au tăvălit pe jos, cu pistoalele la ei!”

– Apoi a venit momentul flagrantului.

– Cum ziceam, cei de la Raiffeisen mă împingeau să scot banii din cont. Am ieșit din sediul lor din Piața Sfatului din Brașov. Parcasem mașina pe o străduță, nu în fața băncii. Am intrat în mașină, am condus 3-4 kilometri prin Brașov, când am văzut o altă mașină că dădea cu spatele. Eu mai eram în mașină cu un amic, Cristinel Ciobanu, căci mi-a fost frică să merg singură la bancă. A dat și el declarații de martor. Respectivii m-au înconjurat, m-au împins, m-au tăvălit pe jos, cu pistoalele la ei, mi-au pus cătușele. Nesimțiți! Niște nemernici! Erau trei femei de la Poliție, una mă filma și mă întreba: ”Ce ai de spus? Să te gândești ce ai de declarat până ajungem la secție”. Mă mir că n-am ajuns la știri ca infractoare! În acest timp, la Onești, acasă la mama, se făcea percheziție. Mi-au răscolit toată casa, după ce au amenințat-o pe mama că sparg ușa apartamentului, dacă nu o deschide. Mama era la țară, s-au dus și au luat-o de acolo și au venit împreună la apartament. Eu, în timpul ăsta eram la Poliție și nu puteam comunica. Mama nu știa despre situația mea. Au intrat în casă, mi-au făcut-o varză, bineînțeles că n-au găsit ce căutau. Au văzut însă o geacă de firmă. Au luat-o pe mama la mișto, că de unde am eu haine de-astea. Mama le-a spus că ea a muncit prin Norvegia, prin Germania. Ăștia au fost marii anchetatori! Ca să-și revină din șoc, mama a băut apă cu zahăr, de stres, că nu știa ce se întâmplă!

– Să nu pierdem firul de la bancă.

– Mi-am deschis cont la BCR în aceeași zi, n-aveam ce să fac, după ce Raiffeisen m-a amenințat că trebuie să-mi ridic banii. Le promit însă celor de la Raiffeisen că nu mă las, la cât rău mi-au făcut. Mă țin de capul lor, îi dau în judecată. La retragerea forțată, am plătit comision de 3.500 de euro. Plus la schimbul valutar, banca a câștigat, căci mi-au fost trimiși dolari, dar am scos euro. Când i-am auzit că vor să-mi dea banii, i-am întrebat: ”Cum se poate să mi-i dați pe toți? Legea nu vă permite!”. De fapt, intenția lor era să-mi întindă o capcană! Eu am avut un contract cu banca. E posibil să procedeze în felul ăsta, să divulge informații Poliției? De ce nu m-au chemat frumos la discuții, dacă au văzut că am suma aia în cont? Au crezut ei că n-o pot dovedi? În ce țară suntem? Nu-i las în pace.

– Ce îți spuneau cei care te anchetau?

– Că ”nu știam cu cine avem de-a face”. Au crezut că spălam bani. Adică îți fac rău, apoi te iau și peste picior. M-au îmbârligat. Lor nu le vine să creadă că așa ceva, să ai 600.000 de dolari în cont, poate fi legal! M-au văzut că aveam 22 de ani și au crezut că își pot bate joc de mine. În declarație au scris că lucram la salon de masaj erotic, tot ca să își bată joc de mine. Salonul era de masaj normal. Dacă se află că se întâmplă alte lucruri, în Italia, un astfel de salon este închis a doua zi de autorități! Și n-a fost singura data când m-au luat la mișto. Unul zicea: ”Hai, bă, să mergem și noi la un masaj de-ăsta, că poată dă norocul peste noi!”.

– Aveai o filă CEC de 2.000.000 de dolari asupra ta, cum scrie în procesul verbal al ordonanței?

– Da, voia Jay să mi-i transfere. Acum 4 ani, Jay avea 7.000.000 de dolari în cont. Deci, omul e cu bani. Repet, nu i-am cerut niciodată bani, n-am escrocat pe nimeni. Suntem iubiți. Pe 26 septembrie, când a fost audierea, Jay era la Sinaia. L-au adus și pe el la Poliție. Mie mi-au oprit și două telefoane, un S8 și un S9. Totul este sub sechestru. Nici acum nu mi le-am recuperat, după 9 luni.

– Cum a procedat Jay?

– A făcut dovada banilor, a adus toate documentele, le-a explicat că a avut o afacere de la tatăl său, vândută cu 35 de milioane de dolari. În timp, am depus totul la dosar, inclusiv evaluarea unor proprietăți. Da, e adevărat, de la niște ”iarbă” a stat o lună în închisoare, dar asta este altceva. De 9 luni, avem sechestru pe bani, iar Parchetul n-are nicio probă împotriva noastră. A fost verificat în SUA și nu a fost găsit ca făcând activități ilicite. Hârtia este la dosar. Acum, nu știu cum s-o mai scoată, după ce au comis abuzul. Ca să-mi caut dreptatea, am decis să mă adresez presei, mă duc și la Ambasada Americii, dacă este cazul. Vreau să fac memorii peste tot.

”Era pe distracție”. Americanul e ”mai de la țară”





Americanul Jay B Linville

– Tu ce știi despre viața lui Jay? Indiciile sunt că este un mare aventurier, un boem care a avut și încă mai are probleme cu legea prin SUA.

– Venise în Italia în vacanță, la mare. A fost însurat de mai multe ori, dar nu mai stă împreună cu actuala soție, este cu ea doar în acte. Și că are vreo 8 copii din mai multe relații! Copiii îi cer mereu bani… Nu se înțelege cu familia lui, cu nimeni din America. Cum v-am spus, el era pe distracție! Își făcea toate poftele, când l-am cunoscut. Nu dorea să revină în America, voia să divorțeze. De la acea audiere, n-a mai fost chemat să dea declarații. Tot noi am căutat să lămurim cazul aducând diverse acte doveditoare la dosar. Traduse, legalizate, tot ce trebuie. Eu am sunat la Parchet, iar inspectorul de acolo, Rareș Bunea, m-a luat la mișto: ”Bine, dacă îți dădeam banii înapoi, făceai 2-3 milioane de euro!”. Ce rău îmi pare că nu l-am înregistrat!

– Ne poți furniza fotografii cu acest generos domn Jay?

– N-am, chiar nu am. El nu este cu Facebook, cu Internetul, cu telefoanele mobile performante. Nu are el treabă. E mai de la țară. Nu-i place să facă poze, are o vârstă… Nu e ca mine, cu selfie-uri, cu alea… Și nici eu nu m-am dat mare că sunt într-o relație cu el, să mă fălesc pe Facebook.

– Ce face acum?

– E panicat, în America. Vă trimit numărul de telefon, să vorbiți cu el. Stă rău cu banii. Are terenuri multe în Florida, dar le deține împreună cu frații lui și nu le poate vinde ușor. Până atunci, trăiește din pensia de 2.000 de dolari și din ce bani îi mai trimit eu. V-am spus, am intrat în datorii. În ianuarie, am vândut apartamentul din Onești al mamei. Am contract de vânzare-cumpărare, pot dovedi ce spun. La toată povestea asta cu banii puși sub sechestru, Jay începuse să se îndoiască și de mine. Credea că fac eu ceva împotriva lui. Știți cum e…

– Care e dorința ta cea mare?

– Să intru în posesia banilor mei și să mi se ridice măsura sechestrului de pe conturi. Ce au investigat timp de 9 luni acele persoane care m-au dus în cătușe la secție? N-au cu ce să susțină dosarul, nu au nimic împotriva mea sau a lui Jay. Totul e tradus la dosar. Firma deținută de familia lui, afacerile, tranzacțiile, totul. Acum și-au dat seama de abuz și țin blocat dosarul, tot amână să-l claseze. Adică întâi au făcut rău, iar acum caută probele. Pe care nu le găsesc, căci nu există. Și mai vreau să lase miștourile. Când am vorbit cu acest Bunea, mi-a mai zis: ”Dar pisicuța unde-i?”. Am un Audi A4 cu PIS la numărul de înmatriculare. Deci, oamenii mă urmăresc. Mie nu mi-a fost frică niciun moment de ei. Ba chiar pe unul, care mi au pus cătușele, l-am simțit că tremura. Oricum, dacă știam că sunt vinovată, nu făceam tam-tam.

Fata din Onești, așteptându-l pe Moș Crăciun

– Nu pot să nu remarc, încă o dată, faptul că ai avut ceva noroc să dai peste un domn atât de generos.

– Am și eu un noroc și s-au c…t polițiștii pe el! Mă scuzați de expresie, este o vorbă urâtă, dar e din popor. Spun și eu ce simt, căci sunt cu nervii la pământ! C

Jay vrea nuntă în România

Libertatea a stat de vorbă cu misteriosul și excentricul milionar american Jay B Linville, care are doar calitatea de martor în dosar:

”Nu mă gândeam că voi păți vreodată așa ceva. Am trimis banii în România iubitei mele, ca să ne cumpărăm o casă, mașină… Din punctul meu de vedere, am colaborat cu anchetatorii, le-am pus la dispoziție toate actele care arată că pot dovedi proveniența banilor. Da, mă gândesc să mă adresez și Ambasadei SUA de la București.

În ciuda întâmplării, îmi place în România. Beneficiezi, în același timp, de mare, de munte, îmi place să schiez, iar oamenii sunt prietenoși. Mulți știu limba engleză și sunt drăguți. Iar fetele sunt frumoase. Vreau să mă stabilesc în România și să mă căsătoresc cu iubita mea. Față de SUA, în România este mai puțină violență, nu se trage cu pistolul pe stradă”.

Așteptăm precizările Parchetului

Săptămâna trecută, ziarul a adresat un set de întrebări Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov. Vrem să știm care este situația actualizată a dosarului 670/P/2018, ce calitate au fata din Onești și americanul din Florida în această fază a cercetării și de ce, timp ce 9 luni, nu s-a luat fie decizia clasării, fie cea a trimiterii în judecată, dacă există probe. Ni s-a transmis că solicitarea noastră a fost înregistrată, iar la telefon ni s-a dat de înțeles că vom avea ceva de așteptat, pentru că hârtia trebuie să parcurgă un anumit traseu: mai întâi la mapa șefului de unitate, apoi la procurorul de caz, care ar trebui să ofere răspunsurile. Așteptăm cu interes punctul de vedere al autorităților de sub Tâmpa. Când îl vom primi, îl vom consemna întocmai.

