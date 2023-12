Vineri, 8 decembrie, Andreea Țopan a prezentat ultimul Observator la Antena 1. Pe Instagram, prezentatoarea de știri a publicat două fotografii cu ea și colegii ei în platoul de știri. Așa s-a despărțit de colegii ei.

Andreea Țopan pleacă de la Observatorul orei 12

„Vă mulțumesc! Cu iubire, Andreea!”, a fost mesajul prezentatoarei. În trecut, Andreea Țopan a fost senior reporter Observator, ea alăturându-se televiziunii Intact din anul 2009, în calitate de corespondent regional pe Transilvania. De pe 6 august 2018, ea a devenit prezentatoare de știri în cadrul Antena 1.

Vestea că renunță la Observator i-a întristat pe fanii vedetei. Pe Instagram, ei au reacționat: „Sper că ai o viață nouă la un alt post de televiziune! Am plâns de emoții! Ai grijă de tine!”, „Îmi pare nespus de rău că ai plecat, totuși sper să te văd cât de curând pe micul ecran!?❤️”, „Dezvăluie măcar puțin din motivul plecării!”, „Acum am aflat de plecarea ta!? De obicei, nu ratez jurnalul de 12, ieri am văzut doar începutul și nu prevedea vreo veste. Sper să te revăd curând pe micul ecran. Baftă multă în noul proiect! ?”.

Valentin Butnaru, declarații după plecarea Andreei Țopan de la Observatorul orei 12

La Observatorul orei 12, Andreea Țopan făcea echipă cu Valentin Butnaru și Olivia Păunescu. Colegul ei a reacționat după ce s-a aflat de plecarea ei. „Nu vreau să sune a laudatio, dar este! Dragă „doamna profesoară”, sau „Topanishe” (pentru că știu că te enervează amândouă?), îți mulțumesc! Am început împreună proiectul @observator12 și țin să te anunț că sunt mai câștigat cu mult mai multe decât ți-am mărturisit!

Am câștigat un prieten de nădejde, am câștigat niște experiențe fascinante și, de ce nu, cunoștințe noi în domenii diverse… medicină, istorie, politică ?. Ești un jurnalist desăvârșit, un om sufletist, bun și drept!

Transmisiunile tale speciale de la evenimente importante, materialele tale pe teme variate și de interes, scriitură ta demnă de orice curs universitar de tehnică de redactare, toate îți creează o carte de vizită care mă inspiră și te fac unul dintre JURNALIȘTII pe care îi RESPECT! Îți mulțumim, Andreea Țopan!!!”.

Până acum, Andreea Țopan nu a declarat ce va face mai departe și nici motivul retragerii sale de la Observatorul orei 12 de la Antena 1. Ea lucra în compania care deține Antena 1 de 14 ani.

