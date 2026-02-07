Colaborări cu Andra, Vescan, Azur…

Fiecare lansare a sa ajunge rapid în topuri și trending, atrăgând atenția publicului. În 2023, colaborarea cu Andra pentru piesa „Nu m-am gândit la despărțire” a devenit un hit instant, la fel ca și „Afară plouă”, colaborarea cu DOMINO. Alte proiecte de succes includ „Suflet de bagabont” cu formația Azur, EP-ul „Până la final și mai departe” alături de Alessandra, colaborarea cu Theo Rose pentru „Cine, cine”, piesa „De la cer la pământ” cu GYA, dar și „Lasă-mă (să te iubesc)”, „Portofel” și „Minune de femeie”. Recent, piesa „Asta este o păpușă”, inspirată de un trend pe social media, s-a viralizat instant, iar cea mai recentă lansare, „Old Friend”, în colaborare cu Vescan, se află deja printre cele mai urmărite și difuzate piese.

Pe lângă muzică, Andrei explorează și actoria, fiind protagonist în serialul „Groapa”, demonstrând versatilitatea și implicarea sa în multiple domenii ale industriei de entertainment.

Libertatea a discutat cu Andrei Bănuță despre cea mai recentă piesă în colaborare cu Vescan, dar și despre parcursul său artistic și planurile de viitor.

Familia, primul sprijin în drumul său spre muzică

Libertatea: Care este prima amintire pe care o ai legată de muzică și când ai simțit pentru prima dată că nu e doar o pasiune, ci și ceva ce ai vrea să faci serios?

Andrei Bănuță: Eram destul de mic atunci când au descoperit cei din jurul meu că am această pasiune de a cânta. Doamna educatoare i-a îndrumat pe părinții mei să mă ducă la lecții de canto, la Palatul Copiilor. Tot atunci am simțit că pentru mine nu e destul să fac parte dintr-un cor și că îmi doresc să fiu solist.

-Cât de mult te-a sprijinit familia în drumul tău spre muzică. Simți că relația cu ei se reflectă în felul în care scrii și interpretezi piesele tale?

– Familia mi-a fost aproape mereu, a contat enorm că nu au fost genul de oameni care să pună presiune pe mine atunci când participam la un concurs, să spunem, sau când parcursul meu părea, poate, puțin mai greoi.

În momentele dificile, am fost întotdeauna unul sprijinul celuilalt, iar mama, tatăl și mătușa mea, Ema, sunt cei care mi-au arătat ce înseamnă dragostea necondiționată. Cred că datorită lor am dobândit un anumit nivel de profunzime, care mă ajută să-mi analizez și să-mi conștientizez trăirile foarte bine. Astfel, am posibilitatea de a transpune în piese și de a transmite emoțiile pe care eu le simt și publicului.

„Old Friend”, o piesă despre prietenie și legături care rezistă

-Ce te-a atras cel mai mult la piesa „Old Friend” în colaborare cu Vescan? Te regăsești în mesajul piesei?

-„Old Friend” e o piesă cu adevărat specială, cu un mesaj în care cred că ne regăsim cu toții. În viața fiecăruia dintre noi există acei prieteni care sunt pregătiți să ne fie alături, chiar dacă intervin timpul, viața de zi cu zi sau distanța. Sunt acei prieteni care ne aduc siguranță în cele mai haotice sau dure momente. Reacțiile publicului au fost atât de frumoase. A fost incredibil să putem vedea fragmente din prieteniile oamenilor prin intermediul clipurilor pe care ei le-au postat pe TikTok, a fost de-a dreptul emoționant.

Piesele care l-au bucurat, l-au definit și i-au schimbat parcursul

– Dar la piesa „Asta este o păpușă”?

-Din momentul în care am văzut TikTokul lui Ilie, am tot fredonat versurile pe care el le-a postat, pentru că îmi dădeau o stare de bine, apoi, într-o noapte după concert, am intrat în studio alături de prietenii și colegii mei și am completat piesa. „Asta este o păpușă” este o melodie care mă bucură enorm și sunt extrem de fericit că Ilie a fost deschis la propunerea de a-i transforma refrenul într-o piesă și că a putut să simtă iubirea oamenilor chiar de pe scenă.

-Care este piesa ta preferată dintre cele pe care le-ai lansat până acum și de ce ai alege-o „cartea de vizită” a carierei tale?

-E destul de greu să aleg o singură piesă, pentru că dacă o melodie a ajuns să fie lansată, înseamnă că are o semnificație aparte pentru mine. Sunt piese care mă onorează, cum ar fi „Nu m-am gândit la despărțire” sau „Afară plouă”, sunt altele care îmi dau o stare de bine, cum ar fi „Asta este o păpușă” sau „Lasă-mă (să te iubesc)”, pe când „Jur, te voi iubi” sau „De la cer la pământ” emoționează. „Mă frigi”, deși e o piesă mai puțin cunoscută, e una dintre preferatele mele. Totuși, cred că „Suflet de bagabont” poate fi considerată o „carte de vizită” a carierei mele, fiind melodia care mi-a adus, până în acest moment, cea mai mare recunoaștere.

-Există vreo melodie pe care ai compus-o complet diferit față de cum ți-ai imaginat-o la început?

-„De la cer la pământ” ar fi trebuit să fie cu totul diferită. Când am intrat în prima noastră sesiune împreună, sunt sigur că atât eu, cât și Gya ne așteptam să facem o piesă pe care oamenii să se distreze, o piesă cu influențe balcanice, de petrecere. Până la urmă, a ieșit o piesă plină de emoție, despre dragoste profundă și nemărginită, pe care publicul o iubește la fel de mult ca noi, lucru pe care îl văd la fiecare concert.

-Dacă ar fi să compui o piesă despre tine acum, care ar fi tema ei și de ce?

-Cred că piesa ar putea avea ca temă mulțumirea. Mi se întâmplă, de ceva timp, atât de multe dintre lucrurile pentru care mă rugam la un moment dat, însă în haosul cotidian, se poate întâmpla să uit să fiu recunoscător pentru ele. Piesa mi-ar servi ca un memento, practic.

-Care este cea mai valoroasă lecție pe care ai învățat-o despre tine în tot acest timp?

-Că absolut nimic din ceea ce se întâmplă în jurul meu sau în legătură cu viața mea nu trebuie lăsat să mă schimbe. E un lucru pe care mi-l spun enorm de mulți oameni atunci când mă întâlnesc – să nu mă schimb. De aceea, nu vreau să permit nici lucrurilor bune, nici celor nefaste să îmi influențeze esența.

-Există o experiență personală pe care n-ai împărtășit-o încă printr-o piesă, dar ai vrea să o faci?

-Am scris despre majoritatea experiențelor care au meritat să fie împărtășite, ba chiar am scris și despre experiențe pe care le-am văzut întâmplându-se în jurul meu. E inevitabil ca artist să nu te inspiri din viața ta sau din ceea ce trăiesc oamenii din cercul tău. Am simțit totuși, la un moment dat, că se întâmplă să cânt despre lucruri care urmează să mi se întâmple exact ca în versurile pieselor mele, a fost o trăire inedită.

„Să nu existe un plan B”

-Ce înseamnă succesul pentru tine?

-Pentru mine, succesul e reprezentat de iubirea oamenilor și mă bucur enorm să pot spune că o simt din plin. E o binecuvântare să văd reacțiile pozitive ale oamenilor nu doar în timpul concertelor, ci și atunci când ne întâlnim pur și simplu pe stradă.

-Dacă ar trebui să alegi un cuvânt care definește întreaga ta carieră, care ar fi acesta?

-Autenticitatea – asta am dorit să îmi ghideze evoluția. Când spun asta, mă refer atât la piesele pe care le lansez, cât și la ceea ce transmit oamenilor mai departe de ele. Consider că e cel mai important ca oamenii să mă vadă exact așa cum sunt eu, pentru că doar astfel vor simți să îmi fie alături și în continuare.

-Dacă ar fi să le dai un sfat fanilor tăi care vor să facă muzică, care ar fi acesta?

-Cred că sfatul cel mai bun pe care îl pot oferi celor care își doresc să facă muzică este să creadă în ei înșiși într-atât încât să nu existe un plan B, chiar și atunci când pare că nu sunt văzuți, chiar și atunci când pare că traiectoria lor are mai multe coborâșuri decât suișuri. Ei sunt cei care trebuie să muncească și să lupte pentru visul lor, nu cei din jur.

-Ce planuri ai pentru 2026?

-Pregătesc proiecte noi, inedite, poate chiar neașteptate și abia aștept să vă pot dezvălui despre ce este vorba. Tot ce pot să vă spun momentan este că lucrăm intens ca toate planurile pe care mi le-am creionat pentru 2026 să fie realizate la cel mai înalt nivel.

