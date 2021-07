Andrei Dascălu de la „Survivor România”, detalii despre relația cu Roxana Ghiță. „Este ceva dificil și greu”

Sindy din echipa Războinicilor de la „Survivor România” a fost cea care i-a dat de gol pe cei doi. „Roxana și Andrei sunt foarte frumoși împreună, se potrivesc. Sunt împreună, s-au cuplat la mare”, a spus ea.

Într-un interviu pentru wowbiz.ro, Andrei Dascălu a dezvăluit că din primul moment a simțit o conexiune cu Roxana Ghiță.

„Cu Roxana Ghiță prima dată m-am întâlnit înainte de competiție. Am avut o mică discuție și am văzut că din prima am avut o mică conexiune. Ea avusese o relație, eu avusesem o relație și erau multe chestii care s-au legat și pe care le aveam în comun. Apoi am intrat în competiție și cel mai bine m-am înțeles cu Starlin și cu ea.

Cu ea simțeam nevoia de a mă descărca, simțeam liniștea. Stătea așa calmă și mă asculta. Cu ea puteam să mă descarc, să îi spun ce am pe suflet. Îi povesteam de familie, îi spuneam că tata a avut niște probleme, îi spuneam ce planuri am eu, aveam cu cine vorbi și o simțeam deschisă și puteam vorbi orice cu ea. Acolo a început o prietenie și am început să ne înțelegem din ce în ce mai bine, de aceea am și început să dormim unul lângă celălalt”, a declarat Andrei.

Finalistul „Survivor România” a mai adăugat că pe timpul competiției nu a avut o relație cu Roxana, a existat doar un sărut între ei.

„Noi nu am avut o relație în competiție, pur și simplu ne înțelegeam bine. Am avut discuții în care spuneam că poate vom avea ceva împreună, dar după ce se termină competiția. Eu i-am spus pentru ce sunt acolo și ce vreau să fac, nu îmi stătea capul la relație, pur și simplu ne înțelegeam bine și asta a venit de la sine, venea natural. A fost un sărut în mare, fix înainte ca ea să plece. Dacă era să înceapă ceva, începea atunci, dar ea a plecat acasă”, a mai povestit Războinicul.

În ceea ce privește statusul relației la acest moment, Andrei Dascălu a recunoscut că este ceva între ei. Acum încearcă să se cunoască mai bine.

„Acum este ceva între noi, dar nu în totalitate. Este ceva dificil și greu de explicat. O să lucrăm la chestia asta și o să revenim cu mai multe amănunte”, a mai spus Andrei Dascălu.

