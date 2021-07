Andrei Duban, în grațiile Elenei Ceaușescu. Îi trimitea și cadouri: „Mi se părea o scorpie, o femeie rea”

Într-un podcast recent, Andrei Duban a făcut dezvăluiri despre viața sa de acum zeci de ani, din perioada comunistă. Actorul a fost remarcat de soția lui Nicolae Ceaușescu pe când era doar un copil, aceasta îi trimitea și cadouri.

„A fost o chestie contradictorie. Ea (n.r. – Elena Ceaușescu) mi se părea o scorpie când tăcea, mi se părea o femeie rea, după care mi-am luat așa o lecție, după unul dintre spectacole, au trimis mașina după mine la școală.

Am fost scos din clasă, nu apucasem să le spun părinților și m-au dus la Comitetul Central. Am intrat în biroul președintei Organizației de Pionieri. M-a felicitat și mi-a spus că are un cadou pentru mine de la tovarășa Elena. Eu, în momentul ăla, am zis că e la mișto (…).

Două cadouri mi-a făcut de-a lungul timpului. Când eram mai mic, o mașinuță de curse, de Formula 1, care la spate avea o rotiță și o brichetă, dar am aflat mai târziu asta. Când mergeau roțile din spate, ieșeau mici scântei, ca la brichetă (…) Mă invidiau toți când au văzut ce aveam, dar le-am dat-o tuturor să se joace”, a povestit Andrei Duban pe YouTube.

Al doilea cadou primit de la Elena Ceaușescu a fost și mai valoros, un stilou cu peniță de aur, dar, din păcate, obiectul i-a fost furat la Revoluția din decembrie 1989.

„Mai târziu, eram deja la liceu și am primit cadou un stilou cu peniță de aur cu care ei semnau decretele prezidențiale. Nu-l mai am, mi l-au furat la Revoluție”, a mai spus Andrei Duban.

Andrei Duban a ținut să mai sublinieze faptul că nu a vorbit niciodată cu Elena Ceaușescu.

