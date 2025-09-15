Ella Vișan s-a apropiat la Insula Iubirii 2025 de Teo Costache, în timp ce Andrei Lemnaru s-a refugiat în brațele ispitei Andrușca (Andreea Aurică).

La doar câteva ore după ce ar fi trebuit să aibă loc nunta dintre el și Ella Vișan, care a fost anulată după emisiunea de la Antena 1, Andrei Lemnaru a stat de vorbă cu Libertatea despre ce s-a întâmplat în viața lui în ultimele luni.

Andrei Lemnaru, schimbat total după Insula Iubirii 2025

Libertatea: Andrei, experiența Insula Iubirii 2025 te-a schimbat total? Mulți au vorbit despre reacțiile tale… Cum ai reușit să îți păstrezi calmul, ai avut un șoc?

Andrei Lemnaru: Experiența m-a schimbat total. Am luat-o de la zero, am pornit de jos… Știu că foarte multă lume a discutat despre reacțiile mele, însă consider că acestea au fost normale. De ce cred asta? Nu trebuie să reacționezi urât când vezi astfel de lucruri… Oricum nu poți schimba ce se întâmplă!

Da, a fost un șoc. După terminarea filmărilor nu am fost chiar atât de bine din punct de vedere psihic. M-am întors în Anglia, eram singur acolo… Atunci a fost punctul culminant! Am fost nevoit să apelez la un psiholog pentru a depăși perioada dificilă.

Care au fost gândurile tale după Insulă Iubirii 2025? Ai mai vrut să ai vreo conversație lămuritoare cu Teo sau cu Ella?

Nu! După ce m-am întors de la filmări, nu am avut o conversație cu Teo. Nu aveam de ce! Dacă voiam să cer anumite detalii, puteam să i le cer Ellei. Eu cu ea am avut o relație, cu ea urma să îmi construiesc o familie. Teo nu avea cu ce să mă ajute! Nu avea de ce să îmi explice ce trebuia să fac în relația cu Ella. În schimb, am încercat să discut cu Ella atunci când m-am întors în Anglia, dar nu a putut exista această conversație între noi doi.

S-a despărțit și de Andrușca

Poate că mulți au acuzat apropierea ta față de Andrușca drept o răzbunare… Care este adevărul, de fapt?

Apropierea mea față de Andrușca nu a fost ca o răzbunare. Chiar nu am primit mesaje răutăcioase cu privire la acest aspect! Oamenii au fost fericiți. La noi doi s-a văzut că am simțit să facem respectivele lucruri. Atât din partea mea, care treceam printr-o despărțire, cât și din partea ei. Ni se citea în privire! Toți și-au dat seama că am fost reali. Nu a fost un joc sau o răzbunare.

Apropo de Andrușca… În momentul de față cum este legătura voastră? Cum ați decis că relația nu poate continua și cum s-a produs despărțirea?

Ea a hotărât să pună punct, iar eu am acceptat. Și-a dat seama că nu sunt bine și că în momentele respective nu aveam nevoie de nimeni în viața mea. Trebuia să mă refac emoțional și mental. Eram nevoit să mă pun pe picioare, pentru a avea o relație! Andrușca mi-a fost alături, a încercat să mă ajute, dar m-am închis în mine, la un moment dat. Nu mai permiteam nimănui să intre în viața mea! Nu mai simțeam nevoia să mă deschid, să vorbesc despre supărările care mă presau.

Nu s-a gândit nicio secundă să o ierte pe Ella Vișan

Cât de grea a fost întoarcerea în țară? A existat vreun moment în care să te gândești să ierți?

Întoarcerea în România nu a fost chiar atât de grea! În schimb, în Anglia a fost foarte greu pentru mine. Nu a existat niciun moment în care să mă gândesc să iert ce s-a întâmplat în Thailanda. Nu o să iert niciodată gesturile de genul, indiferent dacă o să am o relație de 10 ani sau o căsnicie de 15 ani. Ține de orgoliul meu de bărbat! Nu o să trec peste aceste lucruri niciodată.

