Angela Rusu ne vorbește pentru prima oară după incendiul în urma căruia și-a pierdut toată agoniseala: «N-am avut nevoie de psiholog. Pentru mine, Crăciunul în familie este un tratament»

De Florian Gheorghe,

“N-am avut nevoie de psiholog. Pentru mine, Crăciunul în familie reprezintă un tratament. Viața merge înainte, important e că nu a fost nimeni rănit, nici angajați, nici pompieri”, rupe tăcerea artista, pentru prima oară după incendiul de pe 14 decembrie, în urma căruia afacerea sa, cel mai mare salon de evenimente din Gherla, Cluj, a fost distrus de flăcări în totalitate.

Angela și Marius Moldovan (FOTO centru), au petrecut de Crăciun, înconjurați de familie

“Zilele acestea petrecute acasă, în familie, cu părinții mei, cu părinții soțului meu, ne-au adus aminte că lucrul cel mai prețios e timpul și cei dragi lângă noi. Ne-a afectat destul de mult incendiul, dar cu putere de muncă de la Dumnezeu, încet, încet, ne vom reveni, îl vom redeschide. A fost un șoc mare, am trecut peste el cu ajutorul prietenilor. Am fost mereu înconjurați de oameni frumoși și săritori, care nu ne-au lăsat să cădem pradă gândurilor negative. Nu se poate spune că ne-am izolat, până de Crăciun am cântat la câteva evenimente, dar intime”, ne spune Angela Rusu Moldovan, 45 de ani.

Salonul de evenimente al familiei Moldovan, o investiție estimată la peste 600.000 de euro, visul artistei în anul în care a sărbătorit 20 de ani de la debut, a fost inaugurat în primăvara anului curent, la marginea orașului Gherla, într-o fostă zonă industrială. În urma intervenției prompte a mai multor autospeciale de pompieri și a unui echipaj SMURD, nici unul din cei câțiva angajați, aflați la fața locului la momentul izbucnirii incendiului, nu a avut de suferit.