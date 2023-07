Anisia se numără printre cei 8 comedianți care vor fi provocați de Cabral la o serie de jocuri care le va testa imaginația, limitele, îi va face să fie creativi, să improvizeze, să cânte sau să danseze în condiții care vor genera foarte mult umor.

Provocarea supremă este planul înclinat – un studio construit la un unghi de 22,5 grade, în care invitații vor interpreta personaje într-o serie de scenete.

Vedeta a povestit ce s-a întâmplat la filmări și cât a durat castingul. „A fost foarte mișto. Prima dată nu știam unde mă duc, ce fac, știam că sunt niște joculețe, ceva așa. Și iată că am trecut printr-o grămadă de probe. Vreo 5 ore încontinuu, tot felul de jocuri.

La casting nu a fost planul înclinat, au fost niște jocuri din astea mai inteligente, jocul pe litere, vorbitul cu mâinile, dar nu au fost din astea. Eu sunt împiedicată în general, păi dacă mă pui și pe planul înclinat, sunt cea mai împiedicată. Normal, că mi-am luat niște trânte și mi-am făcut niște vânătăi de toată frumusețea”, a povestit actrița pentru Impact.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări AZILELE GROAZEI. Managerul de la Obregia e singurul medic care susține că „nu am constatat” urme de violență la pacienții din Voluntari. Țîbîrnă fost numit de Firea și a lucrat pentru Pandele

De asemenea, ea a dezvăluit care au fost atuurile ei atunci când a mers la casting „Sunt nebună de legat. Sunt entuziasmată și îmi place viața, eu râd și genul acesta de proiect e pliat pe cum sunt eu. Așa sunt eu în general, nu trebuie să joc un rol. Mai ales dacă îmi dai tot felul de personaje, tot felul de situații, e exact ce îmi trebuie, sunt în elementul meu”, a mai adăugat Anisia.

Ce spune despre proiectul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

„A contat să fii bun la probă la casting. Acolo și dacă tu ai câștigat și dacă nu ești funny și nu te pliezi cu acest proiect, poți să câștigi și «Survivor» și să fii președintele lumii!

Acolo am câștigat un titlu, regina junglei și acum mă mândresc. Nu îmi vine să cred prin ce am trecut. Câteodată când mă pun în hățuri și țip (n.r. – probă la emisiune) și mă sperii, zic: Doamne, d-apăi acolo Anisia, cum naiba am supraviețuit acolo!”, a încheiat Anisia Gafton.

Playtech.ro Actrița celebră care este de nerecunoscut. S-a refugiat în alcool, vorbeşte singură pe stradă şi arată rău. Foto

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

PUBLICITATE ROG Ally: o consolă care îți va schimba felul în care te joci

FANATIK.RO Mariana Cojocaru a dezvăluit care sunt cele mai compatibile zodii. Pasiunea e mare între acești nativi

Știrileprotv.ro Valoarea tichetelor de masă a fost majorată la 40 de lei. De când se aplică măsura

Observatornews.ro Azilele groazei. Bătrâni grav bolnavi şi tineri cu dizabilităţi, ascunşi în două clădiri în construcţie, pe un câmp din Tunari. Oamenii nu aveau apă sau curent

Orangesport.ro "Comandantul CSA Steaua mi-a dat mesaj acum". Ştefan Bichir a dat răspunsul privind accesul FCSB pe Stadionul Steaua: "Înseamnă că?" | VIDEO EXCLUSIV

Unica.ro Horoscop Camelia Pătrăşcanu: Atenție! Final de vară cu multe cumpene pentru trei zodii