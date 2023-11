Anne și Adrian au câștigat „Love Island România” și premiul în valoare de 50.000 de euro

Trei cupluri au ajuns până în finala „Love Island România”, e vorba despre Denis și Alexia, Denisa și Călin, Adrian și Anne. Cel mai votat cuplu a fost cel format din Adrian și Anne, concurenți care au fost declarați câștigători la „Love Island România”, sezonul 1. Ei au plecat acasă cu premiul de 50.000 de euro.

„E incredibil așa ceva, e incredibil. Nu cred că trăim așa ceva! Doamne, nu pot să cred!”, a spus Anne. „Am rămas pentru prima dată fără cuvinte”, a adăugat Adrian.

Pe locul doi a fost cuplul format din Denisa și Călin, iar pe locul trei Denis și Alexia.

Alina Ceușan, declarații la finalul „Love Island România”

Alina Ceușan a fost prezentatoare la „Love Island România”, ea s-a mutat în Tenerife pentru filmările care au durat aproape două luni de zile. Într-un interviu pentru Pagina de Media, după finalul show-ului, ea recunoaște: „Cele mai plăcute amintiri ar fi momentele simple pe care le-am petrecut pe insulă. Am vizitat foarte mult în această perioadă, am vizitat peste tot. Ne-au vizitat şi cei dragi. Am avut parte de zece zile de „family time”.

Mi-a plăcut foarte mult şi felul în care s-au desfăşurat toate lucrurile pe set (paltouri, n.r.). Îmi place şi că lucrăm cu o echipă superprofi, iar asta face ca lucrurile să fie foarte uşoare pentru mine. Îmi place fiecare moment, şi atunci când mergem la „Recuplare”, şi la veşti bune sau mai puţin bune pentru concurenţi. E o atmosferă foarte faină în casă şi mă bucur de experienţa acestui prim sezon”.

Aflată pentru prima oară în postura de prezentatoare a unui show, ea dezvăluie: „Am avut parte de aceste întâlniri 1 on 1, care mi-au fost de mare folos, pentru că am avut ocazia să lucrez cu oameni care ştiu ce înseamnă televiziunea, un reality-show, ba chiar mai mult, şi un live şi mi-au răspuns la multele întrebări şi frământări pe care le aveam înainte să intru ga host în vila „Love Island”.

Cred că asta a fost pregătirea esenţială de care aveam nevoie. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am învăţat în urma unor conversaţii foarte simple. Dar am învăţat şi în ţară, înainte să venim aici, pentru că am filmat promo-uri şi diverse clipuri pentru aplicaţia „Love Island” şi a fost un soi de training.”

Au început înscrierile pentru sezonul 2 „Love Island România”

Înainte de marea finală „Love Island România”, Alina Ceușan a anunțat că au început înscrierile pentru sezonul 2 al show-ului.

Despre Love Island România

„Love Island” este un format de televiziune în care mai multe persoane singure sunt gata să trăiască o experiență de neuitat, plină de distracții și provocări, cu scopul final de a găsi dragostea adevărată. Imediat ce intră în show, trebuie să decidă cu cine plănuiesc să formeze un cuplu. Drumul spre jumătatea ideală nu va fi întotdeauna lipsit de probleme, iar provocările pe care le vor întâlni în fiecare zi vor duce la răsturnări dramatice de situație.

Love Island România – show-ul fenomen care a aprins imaginația a milioane de telespectatori din toate colțurile lumii a ajuns pe VOYO și PRO TV. Mai multe persoane singure trăiesc cea mai intensă aventură a vieții lor în formatul de televiziune care a făcut istorie în toată lumea.

Iată 6 lucruri pe care nu le știai despre Love Island!