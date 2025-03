De câteva luni, Theo Rose a pornit în turneu cu un spectacol inedit, „Pe vechi”, un omagiu adus muzicii perioadei interbelice. După ce a concertat în mai multe orașe, cântăreața a revenit la București, unde în serile de 10 și 11 martie a fost aplaudată la scenă deschisă de publicul prezent la Sala Palatului.

Cum a fost pozată Theo Rose în culisele concertului

A urcat pe scenă alături de sora ei, de Raluca Diaconu, dar și de Simion Bogdan Mihai și de Colin Doljescu. După primul concert, pe Facebook, ea a vorbit despre emoția pe care a trăit-o: „Încerc să mă adun după seară trecută… Nu știu cum s-o descriu dar cineva mi-a spus că am reușit să transformăm Sala Palatului într-o cameră în care parcă am vorbit unu la unu cu fiecare în parte.

Mi se pare superb dacă așa s-a simțit și din față♥️ Mulțumesc că ați venit și că veniți! Pe vechi e cea mai frumoasă provocare pe care eu și trupa ne-am dat-o de când cântăm împreună și suntem fericiți!

Mulțumesc invitaților mei, Raluca Diaconu, Simion Bogdan Mihai și Colin Doljescu, pentru că mi-au făcut bucuria de a-mi fi alături! Pentru cine nu poate ajunge la spectacol, primul episod de documentar este disponibil pe @voyo.ro și sâmbătă apare episodul doi. Abia aștept!♥️”, a transmis artista, care a arătat și imagini inedite de la spectacol.

Sunt poze cu ea pe scenă alături de invitați, de echipă, însă o imagine a atras atenția. Theo Rose a fost pozată în culisele spectacolului de la Sala Palatului cu băiețelul ei, Sasha, în brațe. Îmbrăcat într-un costum crem, fiul ei e surprins de la spate, având părul ondulat. Stă în brațe la mama lui celebră și privește către un afiș cu ea.

De ce Theo Rose îi ascunde chipul fiului ei, Sasha Ioan

Pe contul său de Instagram, iubita lui Anghel Damian a primit mai multe întrebări legate de motivul pentru care ascunde fața micuțului său. Theo Rose le-a spus fanilor ei că nu își dorește ca băiețelul ei să fie expus atât de mult la o vârstă fragedă.

„Cred că vă închipuiți că eu vi l-aș arăta și acum. Ca orice părinte, mă mândresc, mi-e drag de el, mi-ar plăcea să îl vedeți și voi, nu e ca și cum îl port cu cagulă pe față atunci când ieșim pe afară. Nu suntem absurzi. Dar odată ce am face publice imagini cu fața copilului, el ar putea fi fotografiat oriunde, oricând, fără acordul nostru, și postat în aceleași condiții. Și nu vrem să atragem genul ăsta de atenție asupra lui. Nu sunt pregătită și nu îi doresc genul ăsta de atenție momentan. Pentru că nici nu știu dacă e genul de om care își dorește atenția asta”, a explicat Theo Rose pe Instagram.

Artista consideră că în acest fel, ea își poate proteja micuțul. Theo Rose recunoaște că i-ar plăcea ca toată lumea să-l vadă pe Sasha Ioan, însă în urma discuțiilor avute cu partenerul ei, aceștia au decis că așa este cel mai bine pentru micuț.

