De Livia Lixandru,

„Alexandru este plecat şi Antonia este singură, am ajutat-o în ultima vreme. Antonia e tristuță, este prima oară când sunt separați atât timp, dragostea e mare, n-au stat mai mult de o săptămână plecați. Iubirea va fi mai mare când se întoarce.

Denise Iacobescu

Am făcut cu schimbul, când eu, când ceilalți bunici. De la an la an este mai multă nebunie, îmi place că mă ține pe vârfuri. Le pun și muzică clasică, când îi pregătesc de culcare, să știe de toate”, a declarat mama Antoniei, la Răi Da Buni, potrivit Spynews.

„Tot timpul vin cu ceva nou, așa te menți tânăr. Am două colaborări, ambele au de-aface cu copiii, voi reveni la anul, atunci pot spune mai multe lucruri. Sunt super încântată, este o provocare pentru mine”, a mai spus Denise Iacobescu.

