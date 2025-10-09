„Eu nu credeam că o să îmi placă treaba asta, niciodată, mi se părea ceva foarte plictisitor. Eram foarte superficială, dar acum recomand”, a mărturisit ea sincer pe Instagram.

Bianca Drăgușanu, apariție la Pilates

Într-o apariție elegantă la o ședință de Pilates, aceasta a atras toate privirile purtând o salopetă neagră, mulată, cu imprimeu grafic, care îi punea în valoare silueta tonifiată.

Ținuta a fost completată de un look natural și o coadă lungă, prinsă la spate, potrivită pentru un antrenament intens, dar plin de grație. Imaginea o surprinde executând un exercițiu solicitant pe aparatul de Pilates, suspendată cu o lejeritate ce trădează forță, echilibru și flexibilitate. Poziția dificilă demonstrează cât de multă stabilitate și control implică această disciplină, un semn clar că practica i-a devenit parte din rutină.

Pilatesul, practicat de tot mai multe vedete, este recunoscut pentru efectele sale benefice asupra posturii, musculaturii profunde și tonusului general. Se pare că și Bianca Drăgușanu a descoperit că, dincolo de aparențe, acest tip de antrenament poate fi atât relaxant, cât și provocator.

Bianca Drăgușanu, adepta operațiilor estetice

De-a lungul anilor, Bianca Drăgușanu a fost dur criticată pentru intervențiile estetice la care a apelat. Acum, vedeta transmite un nou mesaj răutăcioșilor.

„Am observat, la modul general, oamenii proști sunt și urâți. Dacă ar vorbi despre mine una care e frumoasă, e aranjată, e țiplă, suplă, arată într-un fel, un model în viața asta care a reușit ceva, nu aș avea nicio problemă. Dar nu pot să rămân pasivă când toți porcii mistreți se trezesc și mă comentează ei pe mine. (…) Spui despre mine că sunt regina Photoshop. Uite, că mă filmez, nu am filtre. O să mă operez până o să arăt ca și filtrele, pe banii mei. E sănătatea mea. (…)

Dacă în 2025 operațiile estetice ni se par ceva rău și ieșit din comun, sunteți de noaptea minții. Am 1.80 m, 55 de kilograme. Mănânc corect, dorm, nu beau alcool, nu fumez, îmi văd de treaba mea, de copilul meu, de casa mea”, a spus Bianca Drăgușanu în mediul online.

