Andreea Oprea are 17 ani și este elevă la Liceul de Artă din Oradea. Adolescenta se trage dintr-o familie de artiști și cântă alături de părinții ei la evenimente, petreceri private sau nunți.



Părinții sunt cei care au însoțit-o la audițiile pe nevăzute și își doresc ca fiica lor să aibă o carieră în muzică.



„Aș vrea ca asta să fie rampa mea de lansare, să mă vadă multă multă lume, să merg pe stradă și să aud asta e fata care a fost la Vocea României. Seara asta o să fie magică. Știu asta! O să fie perfectă! Aici îmi e locul!”, a spus tânăra înainte de a urca pe scenă.



Andreea i-a convins pe Irina Rimes, Smiley și Horia Brenciu&Theo Rose să apese butonul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Irina Rimes: „Mi se pare că ești senzațională! Tare mult mi-aș dori să vii în echipa mea!”, a spus Irina la Pro TV.



Theo Rose: „Andreea, vocea unui om ajunge să fie cumva rezultatul a tot ceea ce a studiat de-a lungul timpului și regăsesc în vocea ta multe genuri muzicale.

Recomandări INTERVIU. Tânărul care a lansat „mișcarea farfuriilor goale” împotriva influencerilor plătiți de industria jocurilor de noroc: „Ești legat cu mâinile la spate și te uiți cum aceste companii au pus stăpânire pe România”

Îmi place că în sfârșit găsesc alți oameni ca mine și mi se pare că în sfârșit lumea mea devine acceptată, normal. Eu mă bucur că văd alți oameni care de acum încolo o să facă asta, ce am făcut și eu, să împrăștie din lumea asta cu sclipici”.



„Adică ce? Vrei s-o duci în lăutărie?”, a întrebat-o Irina Rimes pe Theo Rose.



„Nu. Asta ai înțeles tu din lumea mea? Mă atacă acum, pentru că cu asta o să mă atace… că n-avem ce să facem. Asta e crucea noastră!”, a spus Theo Rose, după care în platou s-a iscat o adevărată polemică între antrenori.



Smiley: „Știi care e pericolul…piața de nunți și botezuri este atât de mare în România, încât e foarte tentant pentru orice voce bună să facă doar asta”.



„Pentru că e calea ușoară…”, a adăugat Tudor Chirilă.



„Și eu îmi doresc numai scene mari. Dar procesul meu a fost ăsta.. a trebuit să trec pe acolo!”, a adăugat Theo Rose după ce s-au făcut aluzii la mai multe colaborări muzicale din trecut ale artistei și s-a vorbit despre artiștii care cântă la nunți.



Horia Brenciu a avut doar cuvinte de laudă la adresa concurentei: „Ai o voce senzațională! Tu ești un fenomen, fata mea!”.



Smiley: „Ai o voce fantastică! Cred că ești pachetul complet, ai voce, ai atitudine, ai look. Mi-ar plăcea foarte tare să te am în echipa mea pentru că aș ști ce să fac cu tine”.



Andreea a ales să meargă în echipa lui Horia Brenciu&Theo Rose.