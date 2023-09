Adela Popescu a surprins pe toată lumea când a anunțat că pleacă de la „Vorbește lumea” pentru a prezenta „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Vedeta a plecat câteva săptămâni bune din România pentru filmări, iar când s-a întors acasă, a simțit nevoia să stea o perioadă departe de lumina reflectoarelor. Acum, vedeta de la PRO TV își dorește să revină pe micul ecran.

A dorit să ia o pauză de la televiziune, pentru că a vrut să își încarce bateriile. Adela Popescu a muncit de la o vârstă fragedă, iar acum a simțit nevoia să se odihnească. Cu toate acestea, soția lui Radu Vâlcan a anunțat că în curând se va întoarce în televiziune.

„Am plecat de la Șușani, unde era viața cum era, m-am mutat în București și am început munca aia grea. Superbă, dar grea. Cu responsabilități. Adică să ai în cârcă proiecte mari, cu bugete și așa mai departe nu e un lucru ușor pentru un copil. Și acum, cumva e pauză, pe care eu mi-am dorit-o și mă bucur de ea. Pur și simplu mă bucur de tihnă. S-a înțeles?”, a povestit Adela Popescu pentru EGO.ro, completând că asta nu înseamnă că o va ține într-o continuă vacanță, ba din contră, își pregătește revenirea în fața publicului, însă nu vrea să forțeze lucrurile, ci așteaptă un proiect în care să se regăsească 100%.

„Nici nu vreau să fac vreo pauză lungă. Eu sunt fericită. Am fost la Vorbește lumea și m-am simțit foarte bine. Chiar m-a sunat mama să mă întrebe cum m-am simțit și i-am zis că foarte bine. Pentru că eu sunt ca peștele în apă, adică mă simt bine, nu am emoții, nu sunt stresată. Dar am nevoie de timp, am avut nevoie de el. Acum am început deja niște discuții pentru niște noi proiecte și sunt cu toată inima spre a le face și a găsi ceva care mi se potrivește. Adică nu ne retragem la țară. Încă nu ne pensionăm”.

„Eu ideea de timp liber nu am avut-o niciodată”

Chiar dacă a vrut să fie în pauză, Adela Popescu nu a putut refuza să filmeze pentru lungmetrajul „Retreat Vama Veche”, care va fi lansat în cinematograf abia la începutul anului viitor.

„Eu aș fi zis că nu mai vreau să joc deloc, în general, că am jucat mult și am înțeles, hai să ne vedem de treabă. A venit propunerea lui Petre Năstase, pe care am acceptat-o fără să clipesc, pentru că mi-a plăcut supermult sinopsisul. Și după ce am jucat și am redescoperit cât de mult îmi place, nu mai zic niciodată niciodată. Acum om vedea”, a explicat actrița.

Și a continuat: „Să știi că eu am stat un pic să analizez ce este cu această lene. Pentru că eu prin definiție sunt o persoană nu neapărat ambițioasă, ci o persoană care și-a dorit mult. (…) De exemplu, dacă acum eu am o scenă și vine regizorul cu inima strânsă și îmi zice că a trebuit să taie o scenă, eu sunt cea mai fericită. Pentru că eu nu mai simt nevoia să demonstrez. Vorbesc serios. Am testat asta. Pentru că de la 15 ani am muncit zi de zi, nonstop, eu acum trăiesc ce trăiau copiii de vârsta mea când eu munceam. Am stat să mă gândesc de ce îmi place foarte mult să stau. Pentru că eu ideea de timp liber nu am avut-o niciodată”.