Adina a mărturisit că, de multe ori, aduce divorțul în discuțiile cu soțul ei. Totuși, fosta asistentă TV a recunoscut că, de fiecare dată, o face în glumă, tratând cu umor subiectul despărțirii.

„Îl ameninț la două zile cu divorțul. Văd un inel foarte frumos și îmi zice: Alt inel? Spun: Dacă nu mi-l iei, divorțez! Asta este o chestie la ordinea zilei! Care femeie măritată nu amenință cu divorțul? Mi se pare normal! Important este să nu ameninți cu divorțul atunci când chiar există un conflict, acolo te abții. Din experiența pe care o am, de aproape 13 ani de relație, este foarte important ca atunci când există un conflict, să nu arunci cu vorbe de acest gen.

Nu pui divorțul pe masă, nu se discută despre despărțire, despre divorț, despre lucruri de genul acesta, atacuri la persoană, la familie, doar pentru că ești furios. În rest, atunci când suntem relaxați și totul este bine, poți să ameninți cu orice!”, a declarat Adina Halas pentru Ego.ro.

„Lucrurile s-au întâmplat într-un an”

„Atunci când l-am cunoscut pe Lucian, soțul meu, nu aveam niciun gând, nici să intru într-o relație, nici să mă mărit. Și la mine lucrurile s-au întâmplat într-un an de la cap la coadă, m-a cerut în noaptea de Revelion, în mai eram în fața preotului și eram și însărcinată.

În noiembrie am născut. Lucrurile s-au întâmplat într-un an, dacă mă întrebai cu un an înainte aș fi râs. Eu nu-mi doream să mă văd măritată, nu ăsta era visul meu de atunci.

Bunica mea, în schimb, și-ar fi dorit să mă vadă măritată, nu punea presiune pe mine. Mi-a dat o iconiță cu Buna Vestire care este pe 25 martie. În următoarele două, trei luni l-am cunoscut pe Lucian, care este născut pe 25 martie”, spunea Adina Halas, acum ceva timp.

