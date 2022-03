„Las Fierbinți” este unul dintre cele mai urmărite seriale românești și este difuzat la PRO TV de 10 ani. Celentano, pe numele său din buletin Adrian Văncică, a postat un mesaj pe rețelele de socializare, dar și o fotografie cu colegii săi. Actorul a ținut să le mulțumească fanilor săi pentru faptul că urmăresc serialul de la PRO TV și că datorită lor acesta continuă. De asemenea, Celentano din „Las Fierbinți” a anunțat că nu știe cât vor mai dura filmările pentru acest proiect, însă totul depinde de public.

„Fix acum 10 ani era prima difuzare a serialului «Las Fierbinți»! Aveam emoții mari. Habar n-aveam ce va urma. Știam doar că tot ce făcuserăm era făcut cu inimă și bucurie. Puteam să ne oprim după două-trei sezoane cum au pățit alte proiecte. Dar nu s-a întâmplat așa. Am avut noroc. Și norocul nostru… sunteți VOI, cei care de ani de zile vă uitați la serial. Vă mulțumesc mult. Și știți ceva? Nici de acum înainte nu am habar ce se va întâmpla, că mai urmează încă 10 ani sau mai puțini nici nu mai contează, bucuria că am făcut împreună atâta drum e imensă. La mulți ani de Mărțișor!”, a fost mesajul postat de Adrian Văncică, Celentano din „Las Fierbinți”, pe pagina sa de Facebook.

Pe 1 martie 2012 a fost difuzat primul episod din „Las Fierbinți”. Serialul de la PRO TV a ajuns la sezonul cu numărul 21, iar toți actorii sunt bucuroși că fac parte din acest proiect.

Adrian Văncică, despre rolul lui Celentano din „Las Fierbinți”

Actorul Adrian Văncică a vorbit recent despre rolul lui Celentano, despre modul în care s-a acomodat cu personajul, dar și despre cum a fost el perceput în societate. „Sunt și unii care-l urăsc. Adică eu am o mătușă care nu se uită la serialul ăsta și mai ales la mine, pentru că a avut un bărbat bețiv care o bătea și a zis eu nu mai vreau să văd bețivi în viața mea, nici măcar la televizor.

Da, dar e comedie, de râs… Nu mă interesează! Mi s-a întâmplat de multe ori să zică, bă, cum ești tu, zici că ești tata. Bă, cum faci tu făcea și nu știu cine. Nu știu, cred că Celentano este simpatic în filosofia asta, pseudo-filosofia pe care o are el în cap. I se pare că le știe și așa mai departe. Cred că e un personaj simpatic, de-aia s-a lipit lumea de el”, a povestit actorul de la PRO TV, potrivit Playtech.ro.



