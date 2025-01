Despre Cuzin Toma se ştie că a terminat un liceu electromecanic, a absolvit Academia de Educație Fizică și Sport și Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică şi a practicat multe meserii până a ajuns unde este astăzi.

În vârstă de 47 de ani, el e unul dintre cei mai cunoscuți actori, cu apariții în diverse filme și piese de teatru. De 14 ani, el interpretează și rolul lui Firicel, în serialul „Las Fierbinți” de la Pro TV, care s-a dovedit a fi un adevărat succes.

„Am îmbătrânit cu el, ne scoate la pensie. Are 14 ani și 27 sezoane”, a spus actorul despre serialul în care joacă alături de Adrian Văncică, Mihai Bobonete, Anca Dumitra și alții. Întrebat cât mai poate să joace în acest serial, Toma Cuzin a explicat că atâta timp cât publicul se va uita, nimic nu îl împiedică să facă parte din proiect.

„Mai putem. Atâta timp cât se uită publicul, cumva ne încarcă. Dacă nu s-ar mai uita, n-am mai putea nici noi”, a explicat actorul pentru Ciao. A vorbit însă și despre rolul lui Firicel, care era un personaj secundar la începutul serialului.

„S-a făcut un episod pilot și au hotărât să facă un sezon întreg, s-a făcut o selecție de actori. Știu că pe Firicel, cred că au fost vreo trei actori, și era în rol secundar. De fapt apărea în primele două episoade din sezonul unu și pe parcursul sezonului l-au transformat. Și pe mine și Adrian Văncică adică Celentano ne-au transformat din roluri secundare în roluri principale”, a spus Toma Cuzin, care a luat rolul prin casting.

Motivul pentru care soția lui Firicel din „Las Fierbinți” nu are un nume în serial

Unul dintre producătorii serialului de la Pro TV a spus adevărul. Firicel este personajul interpretat de actorul Cuzin Toma, în vârstă de 47 de ani. Pe de altă parte, soția sa din serial nu are un anumit nume, însă personajul este interpretat de actrița Liliana Mocanu, în vârstă de 55 de ani.

Dragoș Buliga, unul dintre producătorii serialului Las Fierbinți, a explicat de ce personajul respectiv nu are un nume. „Noi nu explicăm multe lucruri în serial, iar asta vine de la scenaristul «Las Fierbinţi», Mimi Brănescu.

De exemplu, când a plecat personajul lui Radu Gabriel, nu a explicat asta, de ce a plecat. Dacă am început aşa cu Liliana Mocanu nu am mai vrut să-i adăugăm nume pe parcursul serialului. Pentru că ar apărea ciudat ca după un sezon, două sau trei să-i mai apară şi numele. Şi atunci niciodată nu va avea un nume. Este greu de compus un dialog în care nu ai un nume”, a spus Dragoș Buliga pentru Click.

Cine este Liliana Mocanu

Liliana Mocanu face parte din distributia „Las Fierbinți” de 10 ani. Actrița, născută în 1969, nu doar că are o carieră de succes, ci și o familie frumoasă. Are o fiică pe nume Ana. Mărturisea că este împlinită sufletește, mai ales că îi are și pe părinții săi alături. De altfel, se consideră o persoană superstițioasă, așa cum a mărturisit în cadrul unui interviu.

