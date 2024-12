Unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz, Alina Chivulescu și Dan Chișu sunt căsătoriți de 6 ani. Deși au o relație de 10 ani, cei doi au așteptat să devină soț și soție în momentul în care băiatul ei a împlinit 18 ani.

Întrebată care e secretul relațiilor de lungă durată, actrița a explicat că e important ca doi parteneri să își dorească să rămână împreună, indiferent de provocări. „Nu cred că există un secret. Toți ne gândim, până la urmă, la ce face o relație să funcționeze. Cred că singura cheie a succesului ar fi ca amândoi să își dorească să rămână în relația respectivă. Atât! Pot fi depășite toate barierele.

Putem să comunicăm bine, să avem aceleași gusturi, orice, dar dacă nu îți mai dorești să rămâi în relație… Cred că acesta este secretul tuturor celor care reușesc să îmbătrânească împreună! Mi se pare din ce în ce mai greu să vezi familii care au rezistat.

Poate e ușor întunecat ce spun acum, dar cred că ideea ar fi nu să trăim împreună, ci să murim împreună! Sper ca aceia care citesc interviul să găsească partea amuzantă în ce spun. Până la urmă, viața este cu de toate și trebuie să vrei să mergi împreună cu cineva! Toți ne așteptăm ca, în momentul în care începem o relație, să existe fericire și armonie mereu. Trebuie înțeles că un drum în doi, deși e mai frumos, de foarte multe ori este mai greu!”, a spus pentru Playtech Alina Chivulescu, la general.

În ceea ce privește relația ei cu Dan Chișu, Alina Chivulescu a explicat: „Căsnicia mea e normală, nu e cu nimic mai diferită ca a celorlalți! Eu sunt cea care se trezește mai devreme. Din păcate, nici nu dorm ca să pot să mă trezesc devreme, deci asta este! Teribil! Am ajuns să zic că este un cadou minunat că prind niște ore de somn. De când lucrez, plec dimineața și vin seara. Automat se întâmplă ca în orice altă familie, discutăm, vedem filme, mai ieșim când mai putem”.

Alina Chivulescu: „Noi ne-am căsătorit în momentul în care copilul a făcut 18 ani”

Și a continuat: „Da, suntem discreți! Nu ne-am propus să fim discreți. Totuși, nu îmi place să arăt totul! Sunt un om destul de solitar prin genă, că tot vorbim de ADN astăzi. Nu a fost o strategie. Ne-am căsătorit la un moment dat. Nu am contabilizat lucrul acesta, nici nu îmi place să aniversez, așa sunt eu!

E o opțiune, e un lucru de gust. Noi ne-am căsătorit în momentul în care copilul a făcut 18 ani, am vrut ca el să fie martorul meu. Am fost 4 oameni, ceva de genul acesta. Așa a fost căsătoria, simplă, discretă. Am știut mereu că nu o să îmbrac rochia de mireasă. Sunt la a doua căsătorie, nu m-am îmbrăcat nici prima oară, nici a doua. Totuși, am făcut-o și pe a doua, deși ziceam că nu o să o mai fac!”.

Totodată, ea a recunoscut că diferența de vârstă de 15 ani dintre ei nu a contat niciodată. Alina Chivulescu își laudă soțul, dar și căsnicia pe care o au. „A fost o admirație a mea față de el, a lui față de mine, habar nu am. Este un om pe care îmi place să îl aud vorbind, povestind. Este un om extrem de deștept, de cald, deși nu pare. Căsătoria nu a venit ca o proiecție, ci a fost o decizie matură.

Știu că s-a vorbit și despre diferența de vârstă, dar așa a fost să fie! Nu cred că este o barieră. Nu cred că cineva își propune să se căsătorească cu o femeie cu 15 ani mai tânără sau un bărbat nu știu cum. Lucrurile se întâmplă!”.

