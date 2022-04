Ieri, 4 aprilie, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au stat față în față la judecătorie. Și copiii s-au întâlnit, impresara a mers însoțită de fiica ei cea mică și de băiatul Bebeto, iar antrenorul a mers cu Luca, fiul lui din mariajul cu Mariana Pffeifer. Laurențiu Reghecampf nu a stat de vorbă nici cu copiii lui, nici cu presa, însă cea care a făcut declarații pe larg a fost vedeta.

Imediat după ce a ieșit din sala de judecată, ea a vorbit despre proces, dar și despre partaj. Anamaria Prodan a explicat că ea și Reghecampf trebuie să împartă tot ce au strâns împreună pe timpul căsniciei. „Partajul trebuie făcut, dar el nu vrea să meargă la notar că știe că vine partajul. Acolo trebuie să vorbești, dar cum el nu are nimic, e greu să facem la notar”, a spus, după ce a ieșit din sala de judecată, Anamaria Prodan, la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

„Nu și-a salutat copiii, nu i-a atins, nu s-a uitat la ei nici după un an! Ăsta cel mai urât lucru de pe pământ! Și doi la mâna, așa cum este el și ce a făcut din viața lui și din viața tuturor, refuză să meargă la notar! Nu vrea să mergem frumos să închidem, să nu știe vântul și pământul!”, a mai adăugat Anamaria Prodan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Totodată, impresara a mai adăugat că sumele pe care le vor împărți la partaj nu sunt unele nesemnificative, ci unele substanțiale. „Mă aștept la respectarea legii române, care spune foarte clar că jumătate din bunurile și rezultatele muncii comune din perioada în care am constituit un cuplu trebuie să ajungă la mine și la copilul nostru. El trebuie să dea jumătatea din ce a câștigat cât timp am fost împreună. Nu știu dacă are în vedere acest lucru. Pe de altă parte, nu are, după mine, de unde să aducă tot ce a luat din casa noastră. Și mă refer și la bani, și la mobilă, și la alte lucruri. (…)

Recomandări Protest la Moscova față de masacrul din Bucha: un ostatic civil mort cu mâinile legate a apărut în patru locuri faimoase din capitala Rusiei

El face ce vrea cu viața sa, eu, la fel, la rândul meu. Însă trebuie să ne fie clar că fiind o familie de milionari nu vorbim în acest proces despre sume de partaj de genul 300.000 sau 500.000 de euro. Nu, în niciun caz! Suntem o familie de milionari, ca atare sumele vor fi consistente”, a declarat Anamaria Prodan, conform playtech.ro.

Ceea ce nu se știa până acum e că Anamaria Prodan i-a deschis procese lui Laurențiu Reghecampf și în străinătate. Impresara a făcut anunțul și tot ea a susținut că își dorește să clarifice totul în privința averilor, moștenirilor, banilor.

„Am deschis procese împotriva sa nu doar în România, ci și în Statele Unite ale Americii și în Emiratele Arabe Unite. Acolo, în Emirate, spre exemplu, mă aștept ca dreptul la proprietate, fiindcă anumite bunuri sunt pe numele meu, să fie respectat cu sfințenie și să se reglementeze poate mai repede ca la noi. S-ar putea ca el să aibă probleme mari în Emiratele Arabe Unite! Vom vedea!”, a încheiat ea.

GSP.RO Anamaria Prodan s-a întâlnit cu Reghecampf la tribunal! Gestul făcut de fiul cel mare al antrenorului, Sarah a început să plângă

Playtech.ro SUA, avertisment CRUNT privind noile zone de atac ale Rusiei. Unde își va trimite Vladimir Putin trupele. Europa, în alertă

Observatornews.ro Reportaj din Bucha, cimitirul umanității. Pionii lui Putin au îmbibat asfaltul cu sângele nevinovaților: "I-au împușcat, pur și simplu"

HOROSCOP Horoscop 5 aprilie 2022. Gemenii încearcă, cu vorbe multe, să acopere lipsa unor rezultate sau lipsa unor cunoștințe

Știrileprotv.ro Cine este Mariana, femeia care ar fi fost ucisă de fostul ei soț, după ce ar fi produs intenționat un accident

Orangesport.ro Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

PUBLICITATE ASUS Zenbook 14X OLED (UX5401): versatil, ajunge oriunde