Artista a venit în platou însoțită de trupa Yoki Doki Band și de dansatorul Petrișor Ruge, alături de care a oferit un show spectaculos, dând astfel o mică mostră din noul său proiect dedicat copiilor și părinților.

Andreea Bălan și noul ei spectacol

Pe rețelele de socializare, Andreea Bălan a oferit detalii suplimentare despre acest concept inedit: „Azi am fost la ProTV și am arătat o mică parte din ce veți vedea în noul concept de show pentru toți copiii mici și mari 🤩 – FII EROUL VISULUI TĂU!, împreună cu unicii @yokidokiband 🥳.

Cu inimile deschise vă așteptăm duminică la ora 17:00 la super concertul de la Sala Luceafărul din București 📖 și joi, 26 iunie, în orașul meu natal, Ploiești, la Casa de Cultură a Sindicatelor 🎼.”

Spectacolul „Fii eroul visului tău!” promite o experiență plină de culoare, muzică și energie pozitivă, atât pentru cei mici, cât și pentru părinți. Andreea Bălan continuă astfel să își consolideze statutul de artistă completă, implicată în proiecte creative, educative și artistice.

Participarea sa la emisiunea lui Cătălin Măruță a fost doar un teaser pentru ceea ce se va întâmpla pe scenă în zilele următoare. Cu un mesaj clar de încurajare și bucurie, artista și echipa ei își așteaptă fanii „cu inimile deschise” la cele două spectacole din București și Ploiești.

Cum a pierdut Andreea Bălan 90.000 de euro

Ajunsă la aproape 41 de ani, vârstă pe care o va împlini peste doar câteva zile, Andreea Bălan nu a avut deloc o viață lipsită de peripeții, chiar dacă de cele mai multe ori apare cu zâmbetul pe buze în fața publicului.

Pe lângă cele două despărțiri dureroase și foarte mediatizate, cea de Keo și cea de George Burcea, frumoasa cântăreață a trăit două momente neplăcute pe când era foarte tânără.

În urmă cu aproximativ de 20 de ani, pe când făcea parte din trupa Andre, artista a rămas fără banii obținuți din muzică. Și nu doar o dată, ci de două ori!

„La 18 ani m-am trezit fără niciun ban din perioada Andre. Și, după aceea, pentru a nu se mai întâmpla acest lucru, iar am strâns, am strâns… Problema este că, după aceea, la 20 și ceva de ani, iar am pierdut banii pe care îi strânsesem în acea perioadă, pentru un apartament care nu s-a finalizat niciodată, vreo 90.000 de euro”, a spus Andreea Bălan pentru Antena Stars, în timpul petrecerii VIVA 2025.

Actuala parteneră a lui Victor Cornea a dezvăluit că inițial a fost și ea parte dintr-un proces foarte mare, pentru a-și recupera banii, însă până la urmă a renunțat definitiv la suma pierdută.

De ce nu și-a mai recuperat artista banii

„Am cerut eu să ies din proces, pentru că era un proces la comun și era o taxă de timbru foarte mare. Și, la un moment dat, m-am trezit că tribunalul îmi cerea mie taxa aceea de timbru. Când se face un proces la comun, vine tribunalul sau fiscul și ia taxa de timbru de la ăla care are bani. S-au uitat la mine în cont, au văzut că eu am bani și au vrut să îmi ia mie banii.

Am ieșit din proces, am zis că nu mai… Pentru că ceilalți nu și-au plătit partea lor de taxă de timbru. Suma era foarte mare, noi ceream milioane despăgubiri, eram sute de familii. Au vrut să ia banii din contul firmei mele și atunci m-am supărat și am ieșit din proces, am spus că nu mă mai interesează niciun apartament”, a mai spus Andreea Bălan.