Andreea și Lucian Mitrea sunt împreună de peste 30 de ani, iar în urmă cu aproximativ 17 ani au decis să își unească destinele.

„Mie mi-au plăcut adidașii lui. Eu n-aveam. L-am văzut cu niște adidași albi la școală. Erau albi, curați. El era și foarte ferchezuit așa. El, în tinerețe, era ceva… Nu ieșea afară, dacă nu îi stătea lui firicelul de păr cum trebuie. Dacă îi ieșea un coș undeva, nu mai ieșea din clasă.

Totul era țiplă! Era spaima fetelor! După ce i-am văzut adidașii, m-am uitat mai sus, la dantura lui. Eu la a lui și el la a mea. Că și el, probabil, căuta o fată care să îi dea senzația de ceva curat”, a declarat Andreea Bănică la podcastul lui Jorge.

Tot în cadrul interviului, Andreea a dezvăluit că Lucian este singurul bărbat din viața ei și nu și-a dorit niciodată să schimbe ceva în viața ei personală.

„Primul și singurul. Ce rost aveau alții? Nu am fost curioasă de alt bărbat. Mi-a ajuns el până azi. Romantismul lui a fost undeva la începuturi, după aceea s-a pierdut cu firea. A mai uitat să fie romantic.

Ceea ce am apreciata a fost faptul că amândoi ne-am păstrat atracția unul față de celălalt. Eram foarte disperați unul de altul: să ne pupăm, să ne iubim, să ne strângem în brațe. Probabil este atracția aia mult prea mare. Așa a fost de când eram mici”, a adăugat vedeta.